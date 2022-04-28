Japan Tobacco может продать бизнес в России

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Один из крупнейших в мире производителей изделий за табака Japan Tobacco International (JTI) рассматривает возможность продать свой бизнес в России, говорится в заявлении компании. Отмечается, что в штате в настоящее время состоят четыре тысячи сотрудников и JTI ищет возможности сохранения их рабочих мест.

Учитывая сложные и непредсказуемые обстоятельства, JT Group продолжает оценивать различные варианты для своего российского бизнеса, в том числе и потенциальную передачу владения им, — говорится в заявлении.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что сотрудники ушедших из России иностранных компаний не останутся без работы, так как власти разработали план возможной замены этих концернов другими игроками. Самим компаниям, по его мнению, также стоит поторопиться с принятием решений о продолжении их работы в России.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев пообещал иностранным фирмам, покинувшим российский рынок, проблемы с возвращением обратно. В своём Telegram-канале он сыронизировал над желанием «иностранных беглецов» вновь открыть магазины в России, но отметил, что «не успели заржаветь замки» на торговых павильонах и ресторанах, как места уже заняты отечественными компаниями.