https://static.news.ru/photo/641ac0fe-dfb5-11e9-839e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Иностранцы, работающие в российских компаниях или на предприятиях, эффективнее справляются со своими обязанностями, чем сами граждане РФ. Так считает практически каждый четвёртый сотрудник отечественной компании, следует из результатов опроса, который провела платформа «Mail.ru для бизнеса» (исследование есть у News.ru).

23% представителей малого и среднего бизнеса ответили, что экспаты работают лучше соотечественников. При этом отмечается, что менее половины опрошенных (или 45%) не видят разницы в профессиональной эффективности иностранных и российских сослуживцев.

Лишь пятая часть респондентов (21%) считают экспатов менее результативными членами команды, чем соотечественники.

Построить выдающуюся карьеру могут с равным успехом как экспаты, так и россияне — в этом убеждены 40% опрошенных. Ещё 20% сотрудников отечественных компаний считают, что иностранцам легче строить карьеру в нашей стране, тогда как 27% уверены в обратном.

Примечательно, что размер зарплат у экспатов и российских сотрудников компаний примерно одинаков — так думает 41% респондентов. В то же время четверть из них всё же полагают, что иностранным коллегам платят больше.

В целом же в российских компаниях преобладают российские сотрудники, показал опрос. Лишь 17% респондентов ответили, что среди их коллег есть иностранцы. Чаще всего это выходцы из стран СНГ (55%), Западной Европы (17%), Азии (15%), Восточной Европы (13%) и Ближнего Востока (9%).

Ранее News.ru писал, что число переехавших в Финляндию россиян увеличилось за последние 30 лет почти в 20 раз. Сейчас в стране проживает порядка 70 тыс. соотечественников.