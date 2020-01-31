Один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов концерн Unilever намерен пересмотреть свой чайный бизнес по причине того, что спрос на традиционный чёрный чай на развитых рынках сократился из-за изменения предпочтений в пользу травяных смесей. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе компании. Опрошенные эксперты разъяснили причину падения спроса на любимый десятилетиями продукт.

Мы объявляем по истечении первого полугодия 2020 года о начале стратегического пересмотра деятельности нашего чайного бизнеса на глобальном уровне, что является частью нашей долгосрочной стратегии по трансформации портфеля нашей продукции с акцентом на более перспективные и быстрорастущие категории. Продажи чёрного чая в течение последних нескольких лет снизились — главным образом в развитых странах по причине изменения потребительских предпочтений, — сказала медиа-представитель корпорации Ирина Антюшина.

Согласно данным аналитической компании «Nielsen Россия», в текущем периоде продажи на российском рынке чая снизились на 1,8% в денежном выражении и на 4,6% — в натуральном. Непосредственно рынок чёрного чая демонстрирует снижение на 2,5% в денежном выражении, 5% — в натуральном.

При этом, по оценкам Nielsen, растут продажи другого сегмента — молотого и зернового кофе, который нужно варить (его доля составляет 12,1% на рынке горячих напитков), на 7,3% — в денежном и на 5,9% — в натуральном выражении.

В целом, объёмы рынка чая стабильно снижаются в денежном выражении на протяжении последнего времени. Самый большой сегмент — чайные пакетики — снижаются и в денежном, и в натуральном выражении, оказывая негативное влияние на всю категорию в целом, сказал NEWS.ru специалист по коммуникациям компании Дмитрий Петин.

По моим наблюдением за рынком, катастрофического снижения продаж чёрного чая нет. Хотя есть общемировой тренд на снижение чая в мире и России. Надо понимать, что чёрный чай составляет две трети всех продаж чайной продукции. Поэтому, если бы падение продаж было существенным для всех участников рынка, то это бы резко ударило по прибыли. Серафим Тимченко директор «Объединения Краснодарский чай» директор «Объединения Краснодарский чай»

При этом, по словам эксперта, в РФ потребление чая чуть более консервативно, и серьёзной тяги потребителя к травяным смесям не фиксируется.

На моя взгляд, вернее было бы говорить об увеличении спроса в России на кофе — как растворимого, так и зернового. Хотя зернового в большей степени, — отметил Тимченко.

По словам чайного сомелье Дениса Шумакова, резкое падение спроса на чёрный чай больше относится к компании Unilever, нежели к общему мировому рынку.

Падение спроса на чёрный чай скорее связано с еврорынком в большей степени. «Виновата» молодёжь со своим активным желанием пить кофе и травяные смеси. Молодое поколение интересуется продуктами, которые «вштыривают». Отсюда же тяга к энергетикам. На кофе молодые люди переходят как на субституцию чёрного чая. Ведь кофе — напиток не домашний. Это, скорее, стимулятор коммуникативности. Денис Шумаков чайный сомелье чайный сомелье

По мнению Шумакова, к травяным смесям по большей части начинают прибегать по причине повышенного интереса к здоровому образу жизни. Причём, указал он, «упор на травяные смеси связан у части потребителей со страхом перед кофеином».

Аналитик полагает, что в ближайшем будущем спрос потребителей будет «соблазнён» в сторону бутилированных чайных напитков.

Мы стоим на пороге революции на рынке готовых чаёв в бутылках. В скором времени в нашей стране их потребление вырастет очень резко. Кроме того, в силу активного развития технологий растворимых чаёв всплеска стоит ждать и в отношении этого сегмента. По качеству они будут неотличимы от классического заварного, и будут даже дешевле привычных нам сортов чая, — сказал Денис Шумаков.

Это подтверждают и данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН: на протяжении следующего десятилетия ожидается, что в западных странах будет наблюдаться тенденция к ещё большему снижению темпов роста потребления чёрного чая. В Великобритании, к примеру, по прогнозам будет сокращение, «поскольку чёрный чай борется за интерес потребителя в условиях усиления конкуренции со стороны других видов напитков, в частности, кофе».