IBM прекратила работу в России

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Руководство американского производителя программного обеспечения IBM объявило об уходе с российского рынка, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение гендиректора компании Арвинда Кришна. Он также рассказал о мерах поддержки своих сотрудников на территории Украины, в частности о помощи при эвакуации из страны.

Позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России, — сказал Кришна.

Он добавил, что сотрудникам IBM по всему миру рекомендуется продолжать делать пожертвования Международному Красному Кресту.

IBM — один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения и микросхем для ПК. С его участием у массового потребителя появились карты с магнитной полосой, жесткие диски и персональные компьютеры.

В начале марта IBM объявила о приостановке коммерческой активности в России. Руководство компании пошло на такой шаг, хотя прежде заявляло лишь о приостановке поставок продукции и технологий.