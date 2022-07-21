H&M отказалась от распродаж при закрытии магазинов в России

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Логотип магазина шведской компании H&M на Тверской улице

Товары в российских магазинах сети Hennes & Mauritz (H&M), которые временно откроются в августе, будут продаваться по полной цене, сообщается на сайте компании. Сами магазины будут открываться поэтапно в течение месяца и будут открыты до тех пор, пока большая часть товаров не будет распродана.

Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что H&M в рамках сворачивания бизнеса в России планирует на время возобновить работу магазинов для распродаж. Генеральный директор ретейлера Хелена Хельмерссон заявила, что в компании считают невозможным продолжение деятельности в РФ в текущих условиях.