Главный немецкий партнёр «Газпрома» уйдёт из России

https://static.news.ru/photo/b4435378-beea-11eb-98d8-96000091f725_660.jpg Фото: Rupert OberhÃ& Â user via www.im/Global Look Press

Главный партнёр «Газпрома» в Германии, энергоконцерн Uniper решил уйти из России, распродав все активы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники в отрасли. Через дочернее предприятие Unipro немецкая компания владеет в РФ пятью газовыми и угольными электростанциями.

Представители Uniper провели переговоры с «ИнтерРАО», но не договорились в цене. Тем не менее поиск покупателей продолжается, принципиальное решение принято, и отменять его уже не станут. Стоимость доли Uniper в Unipro составляет 151 млрд рублей, — говорится в материале агентства.

Совокупная мощность электростанций Unipro составляет 11,2 гигаватта, что составляет 4% всего энергопотребления в России.

Uniper является также крупнейшим покупателем российского газа, компания входит в число инвесторов проекта «Северный поток — 2». Решение об уходе из РФ было продиктовано планами немецкой компании по сокращению выбросов. К 2025 году она намерена закрыть большинство своих немецких угольных электростанций. Кроме того, в отчёте за прошлый год Uniper отмечала проблемы с ресурсами и производительностью труда в России.

Ранее дочерняя компания «Газпрома» Gazprom EP International возобновила добычу нефти в Ливии в рамках совместного предприятия с Wintershall Dea. Добыча там в текущем году должна вырасти до 62 тысяч баррелей в сутки с текущих 43 тысяч. Компания может уже в текущем году начать осваивать новые месторождения на алжирском участке Эль-Ассель. Также будут приняты решения относительно разработки месторождений Рурд-Сая и Северный Рурд-Сая.