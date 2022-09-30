«Газпром» возобновил поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири»

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

«Газпром» после завершения плановых работ возобновил поставки российского голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщается в Telegram-канале холдинга. Работы проводились с 22 по 29 сентября.

Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена, — сказано в сообщении.

«Сила Сибири» — крупнейшая газотранспортная система на восточном направлении России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Экспортная производительность газопровода — 38 млрд кубометров газа в год. Профилактика оборудования на магистрали проводится два раза в год в соответствии с договором с китайской корпорацией CNPC.

В августе «Газпром» сообщил, что экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» за семь месяцев вырос на 60,9%. Так, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных объемов, при этом трижды был обновлен исторический экспортный рекорд за сутки.

До этого сообщалось, что резко снизился объем экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье с начала года по 15 июня. Поставки составили 65,6 млрд кубометров, что почти на 29% меньше, чем в аналогичный период годом ранее. Сама добыча также снизилась на 6,4%, до уровня в 226 млрд кубометров газа, хотя поставки на внутренний рынок находятся на прошлогоднем уровне.