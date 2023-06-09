«Газпром» представил Турции концепцию по созданию газового хаба

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

«Газпром» представил Турции свою концепцию по созданию и функционированию газового хаба в стране, следует из данных годового отчета компании. Детали не раскрываются. В компании подчеркнули, что российская и турецкая стороны продолжают проработку вопроса по созданию хаба.

С октября 2022 года ПАО «Газпром» совместно с турецкими партнерами прорабатывает вопрос создания газового хаба в Турции. Российская сторона представила свою концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования, — говорится в документе.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что Россия и Турция приступили к проработке проекта газового хаба. Он не назвал точную дату начала строительства. Миллер отметил, что распределительный центр в Турции позволит устанавливать справедливые и прозрачные цены. Он добавил, что сейчас уверенно работает «Турецкий проток», проходящий между Россией и Турцией.

По словам аналитика «Выгон Консалтинг» Евгении Поповой, Россия, Азербайджан и Иран будут поставлять газ через хаб в Турции. Также его услугами смогут воспользоваться главные экспортеры голубого топлива в мире, такие как США, Алжир, Катар и другие страны, добавила она.