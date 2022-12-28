Россия и Турция приступили к проектированию газового хаба

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Россия и Турция приступили к проработке проекта газового хаба в последней, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании. Точную дату начала строительства он не назвал. Миллер считает, что распределительный центр в Турции позволит устанавливать справедливые и прозрачные цены.

Сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации. Газовый хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа, — сказал Миллер.

Также он отметил, что сейчас трубопровод «Турецкий проток», проходящий между Россией и Турцией, работает уверенно.

О планах по созданию газового хаба Владимир Путин объявил на форуме «Российская энергетическая неделя» в октябре. Распределительный центр нужен, чтобы восстановить потерянный объем газа, который шел через «Северный поток». В планах строительство одной трубопроводной системы, через которую газ пойдет в европейские государства, если они изъявят желание его получать.

Ранее перспективы создания хаба Миллер обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, в ходе переговоров было уделено особое внимание поставкам российского газа турецким потребителям.