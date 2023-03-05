Названы возможные поставщики газа через турецкий хаб Аналитик Попова: Россия, Иран и США смогут поставлять газ через строящийся хаб в Турции

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Газорегуляторный пункт

Через строящийся хаб в Турции газ смогут поставлять Россия, Азербайджан и Иран, рассказала в беседе с РИА Новости аналитик «Выгон Консалтинг» Евгения Попова. Также воспользоваться его услугами смогут главные экспортеры газа в мире, такие как США, Алжир, Катар и другие, добавила она.

Поставщиками газа могут стать РФ, Азербайджан, Иран, в перспективе Туркменистан, и другие поставщики СПГ (Алжир, Катар, США и прочие), — утверждает Попова.

При этом аналитик считает, что поставки российского газа вряд ли будут увеличены, поскольку для этого необходимо расширить Трансбалканский газопровод в страны Восточной Европы и построить интерконнекторы внутри Европы.

Основными клиентами станут страны Южной и Юго-Восточной Европы, однако и они в ближайшее время не смогут нарастить поставки газа, отметила Попова.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что Россия и Турция приступили к проработке проекта газового хаба. Точную дату начала строительства он не назвал. Миллер считает, что распределительный центр в Турции позволит устанавливать справедливые и прозрачные цены. Также он отметил, что сейчас трубопровод «Турецкий проток», проходящий между Россией и Турцией, работает уверенно.