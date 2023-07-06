«Газпром нефть» предоставит топливо участникам ралли «Шелковый путь»

Фото: Иван Баринов

«Газпром нефть» стала официальным партнером международного ралли «Шелковый путь – 2023», которое стартовало 6 июля на площади Тысячелетия в Казани.

Участников ждут девять этапов. Дистанция составит более пяти тысяч километров. За девять дней гонщики пересекут 13 регионов России: Татарстан, Башкортостан, Челябинскую, Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Тамбовскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также Москву. Финал ралли запланирован на 15 июля, участники марафона финишируют на Васильевском спуске у стен московского Кремля.

На протяжении всего маршрута участники будут заправляться высокотехнологичными бензинами G-Drive, а также впервые — дизельным топливом с улучшенными характеристиками G-Drive Diesel. Отмечается, что для обеспечения гоночной техники спортсменов компания поставит порядка 200 тысяч литров топлива.

На ралли будут работать восемь бензовозов и три экипажа технического обслуживания, а также две автотопливозаправочные машины с повышенной проходимостью на труднодоступных спецучастках. Постоянный контроль сохранности качества топлива обеспечат специалисты мобильных лабораторий компании. Они также впервые проведут несколько дополнительных незапланированных инспекций бензина и дизеля на различных участках маршрута.

Также участники ралли смогут восполнить силы снеками и напитками G-Drive. Всего для гонщиков подготовлено более 4 тысяч походных наборов питания и энергетических напитков, а также более 60 тысяч бутылок воды.

«Шелковый путь» — уникальная возможность для тестирования высокотехнологичных моторных топлив в экстремальных гоночных условиях. Всю информацию об эксплуатационных свойствах нашей продукции, которую мы получаем от команд-участников ралли-марафона, компания в дальнейшем использует для развития и совершенствования линейки топлив, в том числе для розничных клиентов сети АЗС», — отметила руководитель департамента маркетинга дирекции региональных продаж «Газпром нефти» Яна Белякова.