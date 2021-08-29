Forbes: Бакальчуки стали богатейшей семьёй РФ

Семья владелицы Wildberries, богатейшей женщины РФ Татьяны Бакальчук, впервые возглавила список богатейших семей страны, сообщает Forbes.

По версии журнала Бакальчук с состоянием в $13 млрд ранее впервые возглавила рейтинг 25 богатейших женщин страны.

Компания Wildberries сразу строилась как семейная, но формально все 100% принадлежали Татьяне. Лишь 31 декабря 2019 года она передала своему мужу Владиславу долю 1%, что дало нам возможность включить их семью в рейтинг, — пояснили в Forbes.

Владельцы «Фосагро», семья Гурьевых, оказалась в рейтинге на втором месте. Их состояние за год увеличилось до $6,9 млрд. Возглавлявшие прежде список Аркадий Ротенберг и его семья, теперь «только» третьи. Их доход вырос на $500 млн и составил $5,95 млрд.

На четвёртой позиции в рейтинге журнала расположилась семья Гуцериевых ($3,7 млрд), на пятой — семья Евтушенковых ($3,2 млрд). Совокупное состояние десяти богатейших семей РФ за год выросло на $16,1 млрд — до $42,9 млрд, подсчитали в Forbes.

Ранее стало известно, что Forbes составил рейтинг богатейших женщин России, где первую строчку занимает основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. За год состояние Бакальчук выросло на 1200% и составило $13 млрд. На втором месте — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина ($1,3 млрд), на третьем — совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова с семьёй ($1,3 млрд).