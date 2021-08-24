Forbes назвал самых богатых женщин России

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье поддержал идею моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году. Российский лидер согласился обсудить данный вопрос с правительством. Трансляцию встречи ведёт YouTube телеканала «360».

Кроме того, президент заверил: правительство займётся ускорением работы по обеспечению доступа к цифровым сервисам для малого бизнеса. Я это пометил. Вы правы, безусловно, это нужно сделать, согласен. И насколько это...