Forbes назвал самых богатых женщин России

Forbes составил рейтинг богатейших женщин России, где первую строчку занимает основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. За год состояние Бакальчук выросло на 1200% и составило $13 млрд, сообщает журнал.
На втором месте — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Состояние основательницы копании «Интеко»
В первой десятке Forbes — дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» и ФК «Спартак» Леонида Федуна — Екатерина Федун. Её состояние составляет $900 млн. В рейтинге богатейших женщин России оказались совладелица сети «Светофор» Валентина Шнайдер с доходом $650 млн, частный инвестор Ольга Белявцева с состоянием $600 млн, член правления Благотворительного фонда Евгения Гурьева с доходом $600 млн.
Восьмую строчку рейтинга занимает жена петербургского миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна с состоянием $600 млн. Ковальчук входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что основатель Microsoft Билл Гейтс после официального развода с женой опустился с четвёртой на пятую строчку в списке богатейших людей мира. Состояние Гейтса сейчас оценивается в $129,6 млрд. Чуть больше ($130,3 млрд) имеет основатель Facebook Марк Цукерберг.