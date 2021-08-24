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Forbes назвал самых богатых женщин России

05:06, 25 августа 2021
Forbes назвал самых богатых женщин России Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
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Forbes составил рейтинг богатейших женщин России, где первую строчку занимает основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. За год состояние Бакальчук выросло на 1200% и составило $13 млрд, сообщает журнал.

На втором месте — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Состояние основательницы копании «Интеко» оценивается в $1,3 млрд. Третье место у совладелицы группы «Черкизово» Лидии Михайловой с семьёй, её доход составил $1,3 млрд.

В первой десятке Forbes — дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» и ФК «Спартак» Леонида Федуна — Екатерина Федун. Её состояние составляет $900 млн. В рейтинге богатейших женщин России оказались совладелица сети «Светофор» Валентина Шнайдер с доходом $650 млн, частный инвестор Ольга Белявцева с состоянием $600 млн, член правления Благотворительного фонда Евгения Гурьева с доходом $600 млн.

Восьмую строчку рейтинга занимает жена петербургского миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна с состоянием $600 млн. Ковальчук входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что основатель Microsoft Билл Гейтс после официального развода с женой опустился с четвёртой на пятую строчку в списке богатейших людей мира. Состояние Гейтса сейчас оценивается в $129,6 млрд. Чуть больше ($130,3 млрд) имеет основатель Facebook Марк Цукерберг.

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