https://static.news.ru/photo/3996c002-53dd-11ea-a470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press/Global Look Press

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области раскрыло схему картельного сговора на торгах «Ростелекома», который привёл к уголовному делу об ограничении конкуренции.

Компании в ходе торгов заключили картельное соглашение, которое выразилось в нетипичном, взаимосвязанном антиконкурентном поведении, направленном на поддержание цены и повышение стоимости выполняемых работ, — сообщили в региональном УФАС.

9 апреля 2019 года «Ростелеком» известил о запросе котировок на право заключения договора на выполнение работ по строительству линий связи. Максимальная цена контракта была обозначена в 901 млн рублей. Заявки поступили от 13 компаний, по результатам переторжки победителями признали восемь, предложивших наилучший коэффициент снижения цены. Общая сумма договора была разделена между ними в равных частях и составила 112,6 млн рублей. Стало также известно, что должностные лица «Ростелекома» координировали действия некоторых участников торгов, создавая им преимущественные условия.

Как писал NEWS.ru, правоохранительные органы задержали семь руководителей коммерческих организаций, а также двух должностных лиц ПАО «Ростелеком». Операция проходила в регионах Центрального федерального округа. Их подозревают в создании сговора по ограничению конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг. По версии следствия, девять компаний из Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областей, а также из Москвы участвовали в торгах на строительство линий связи в апреле 2019 года. Ряд компаний вместо торгов заключили договор субподряда по выгодной цене, другие отразили в документах падение ценового предложения. Подозреваемые сумели получить доход в 788 млн рублей.