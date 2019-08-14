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Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Александр Редько заявил, что авиакомпания «Победа» должна развиваться внутрироссийские направления или выходить из состава группы «Аэрофлот».

По его словам, наличие маршрута лоукостера на внутреннем рынке заставляет других перевозчиков снижать цены на билеты.

Отказ же лоукостера от внутреннего маршрута в пользу международного — два шага назад, — сказал он журналистам РИА Новости .

Он отметил, что в таком случае организация должна конкурировать с «Аэрофлотом».

Как писал News.ru, ранее глава ФАС Игорь Артемьев выступил с предложением приватизировать лоукостер «Победа», чтобы поспособствовать развитию внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке. Соответствующее письмо он отправил вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху в рамках исполнения поручения после прямой линии с президентом РФ, состоявшейся в прошлом году. На ней поднималась тема цен на авиабилеты.