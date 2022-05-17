Французская Engie обсуждает с «Газпромом» варианты оплаты газа

Французская компания Engie / Фото shutterstock.com

Крупная энергетическая компания Франции Engie ведёт переговоры с «Газпромом» по изменению способов платы за российский газ, следует из пресс-релиза компании. Отмечается, что энергетический гигант готов к выполнению своих платёжных обязательств, однако если это не будет нарушать европейских санкций и не привнесёт новых рисков для Engie.

Engie ведёт переговоры с «Газпромом» относительно просьбы России изменить схему платы за поставки российского газа. Группа предприняла необходимые шаги, чтобы быть готовой к выполнению своих платёжных обязательств, если это будет соответствовать европейским санкциям и не изменит баланс рисков для Engie, — говорится в сообщении.

Накануне крупнейшая итальянская нефтегазовая компания ENI сообщила, что готова выполнить требования России: предприятие намерено открыть банковский счёт в рублях до 18 мая. Таким образом компания получит возможность своевременно производить платежи за май и избежать любых рисков для поставок газа.

15 мая агентство Bloomberg писало, что Евросоюз намерен предложить импортёрам газа решение, которое одновременно позволяет избежать нарушения санкций при покупке топлива в России и при этом удовлетворяет требования президента РФ Владимира Путина об оплате газа по новой схеме. По словам источника, Еврокомиссия представила руководство по платежам за российский газ, которое разъясняет, что компании могут открывать счета в евро или долларах в Газпромбанке, как того требуют российские власти.