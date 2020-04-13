Эксперты сообщили, когда гостиничный рынок РФ восстановится после пандемии

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Гостиничный рынок в России начнёт постепенно восстанавливаться от последствий пандемии коронавирусной инфекции во второй половине 2020 года. Полного восстановления отрасли придётся ждать от трёх до пяти лет. С таким прогнозом выступила руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма компании Cushman & Wakefield Марина Смирнова.

По её мнению, основным фактором, который положительно повлияет на восстановления российского гостиничного рынка, станет внутренний спрос. Как подчеркнула эксперт, объёмы продаж вернутся на прежний уровень, однако это не будет означать восстановления доходности. Дело в том, что поначалу спрос будет стимулироваться ценой.

Быстрее всего рынок может восстановиться в курортных городах. Так, к примеру, в гостиницах на территории Сочи до введения карантина в регионе заявки на бронирование номеров с 1 июня превышали показатели за аналогичный прошлогодний период.

В Москве же более существенное восстановление может произойти к осени. Объёмы продаж повысятся за счёт проведения отложенных из-за пандемии командировок или деловых мероприятий.

Восстановления загрузки качественных гостиниц до привычных уровней (выше 60%) следует ожидать не ранее начала или середины 2021 года, — приводит сообщение Смирновой агентство RNS.