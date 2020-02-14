https://static.news.ru/photo/b5c12a0a-4f4b-11ea-8b54-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: kremlin.ru

Бизнесмен Олег Дерипаска напомнил о ситуации, когда президент Владимир Путин после подписания документов забрал у него ручку. Историей он поделился, комментируя обвинения в отмывании денег в интересах российского лидера.

Ситуация, к которой сделал отсылку предприниматель, произошла летом 2009 года. Тогда жители города Пикалёво в Ленинградской области перекрывали федеральную трассу из-за хронических неплатежей, вызванных конфликтом разделённых в ходе акционирования градообразующих предприятий.

Тогда глава государства лично вмешался в ситуацию, усадив владельцев предприятий за общим столом и заставив их подписать необходимый для разрешения ситуации договор. Для этого Путин вручил Дерипаске свою ручку, но затем потребовал её вернуть. Фраза президенте «Ручку верните» стала в то время крылатой.

Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил, — написал Дерипаска в Telegram в ответ на обвинение в отмывании финансовых средств.

Материалы с обвинениями опубликовало издание Financial Times. Статья сопровождается скан-копией ответа Управления по контролю за иностранными активами Минфина США адвокатам Дерипаски. В письме изложены основания, на основании которых в 2018 году были введены санкции против бизнесмена. Дерипаска в американском суде добивается их отмены, утверждая, что преследование несправедливо и незаконно.

Как писал NEWS.ru, после выхода статьи бизнесмен назвал обвинения в отмывании денег голословными, а введённые против него санкции политическими. Публикацию он охарактеризовал как «очередную порцию брехни».