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Принадлежащая структурам РПЦ винодельческая компания «Мезыбь» 3 сентября получила лицензию на производство, хранение и поставки вина. Предполагается, что она будет выпускать эксклюзивные вина, а не церковный кагор.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», 66,77% ООО «Мезыбь» принадлежит одному из управлений Московского патриархата, 33,33% — предприятию «Софрино».

Это пока закрытый коммерческий проект, — пояснил Русской службе BBC пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Какую именно продукцию будет выпускать винодельня в селе Дивноморское, пока неизвестно. Лицензии выданы на производство обычного и игристого вина, а не ликёрного для церковного кагора. Волков предположил, что это будет эксклюзив, как «папские вина» у католиков.

Компания «Мезыбь» была зарегистрирована в 2015 году, ей принадлежит 70 гектаров сельхозземель под Геленджиком.

Как писал News.ru, крымский создатель авторских вин Николай Донцов выбран царём виноградарей и виноделов Крыма. Этот символический почётный статус ежегодно присваивают выдающимся работникам сферы виноделия на полуострове, что стало уже традицией. Донцов — потомственный винодел из Сакского района, он известен созданием вин с неповторимыми и уникальными вкусовыми качествами.