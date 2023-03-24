Центробанк России продлил на полгода запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам, говорится на сайте регулятора. Предписание будет действовать до 1 октября 2023 года, до того, как вступят в силу указания Банка России, которые закрепляют ограничения на постоянной основе.
Запрет продлен еще на полгода предписанием регулятора. Оно будет действовать до 1 октября 2023 года, — говорится в сообщении.
Квалифицированным инвесторам будут доступны операции с ценными бумагами недружественных эмитентов и ценными бумагами, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ценные бумаги дружественных стран и иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе
Ранее Минфин и МИД России предложили президенту приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами. В финансовом ведомстве отметили, что в отношении России с 2022 года были введены односторонние экономические санкции, в том числе в феврале текущего года РФ включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере.