ЦБ продлил запрет на продажу акций инвесторам из недружественных стран ЦБ продлил запрет на продажу акций инвесторам из недружественных стран на полгода

Центробанк России продлил на полгода запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам, говорится на сайте регулятора. Предписание будет действовать до 1 октября 2023 года, до того, как вступят в силу указания Банка России, которые закрепляют ограничения на постоянной основе.

Запрет продлен еще на полгода предписанием регулятора. Оно будет действовать до 1 октября 2023 года, — говорится в сообщении.

Квалифицированным инвесторам будут доступны операции с ценными бумагами недружественных эмитентов и ценными бумагами, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ценные бумаги дружественных стран и иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе

Ранее Минфин и МИД России предложили президенту приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами. В финансовом ведомстве отметили, что в отношении России с 2022 года были введены односторонние экономические санкции, в том числе в феврале текущего года РФ включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере.