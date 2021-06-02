BP назвала условие участия в производстве голубого водорода в России

https://static.news.ru/photo/8e367c62-c437-11eb-b12b-96000091f725_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Россия может стать лидером в производстве голубого водорода, который получают из природного газа с использованием технологий улавливания и хранения CO2, и британская нефтегазовая компания British Petroleum (BP) готова присоединиться к этим проектам при условии господдержки. Глава BP в России Дэвид Кэмпбелл назвал условие участия в этих проектах. Его слова приводит РИА Новости.

В рамках нашего соглашения о сотрудничестве с «Роснефтью» водород — это одно из направлений, которое мы рассмотрим вместе. Так что, если правительство поддержит это, и мы видим возможности, и мы сможем заработать на этом деньги — тогда да, безусловно, — заявил Кэмпбелл.

Он уточнил, что пока ничего не знает о перспективах развития зелёного водорода в России, который получают с помощью электролиза воды за счёт использования возобновляемых источников энергии. Но это, по его данным, обойдётся дороже технологий улавливания и хранения CO2. Кроме того, для начала таких проектов в России также потребуется господдержка, считает Кэмпбелл.

BP уже работает над крупными проектами по производству водорода. К 2030 году в Великобритании должен появиться кластер, где будет вырабатываться 1 ГВт водорода.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано раскрыл планы итальянских компаний расширить сотрудничество с россиянами в области «зелёной» энергетики. Компания Enel собирается открыть новый ветропарк возле Азовского моря в Ростовской области. Дальнейшие планы развития касаются Мурманской области и Татарстана, там ведутся переговоры о расширении деятельности. Также обсуждается производство водорода в России, отметил посол.