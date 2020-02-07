https://static.news.ru/photo/57e815aa-4952-11ea-81aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Владельцев розничных магазинов и производителей продуктов питания могут освободить от налогов на еду для благотворительности. Об этом сообщил «Коммерсант».

Госдума предложила законопроект, освобождающий от уплаты подоходного налога и НДС на передачу юридическими лицами продуктов питания на благотворительность. Как правило, это продукты с истекающим сроком годности или с небольшим браком, который не влияет на свойства продукта.

После запрета возврата такой продукции производителю, для владельцев розничных сетей, передача товаров малоимущим может стать альтернативой уплате экосбора, отмечает издание.

Чаще всего сейчас такие продукты просто выкидывают, однако эксперты фонда продовольствия «Русь» считают, что передача продуктов малоимущим может решить проблему с продуктами у нуждающихся. По их данным, 1,2 млн тонн продуктов питания могут обеспечить едой 18 млн человек в год, это по пять килограмм в месяц на каждого нуждающегося.

Причём практика передачи таких товаров на благотворительность есть во многих странах мира, а в некоторых является обязательной.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Госдума предложила законопроект, согласно которому жителей ДФО освободят от федеральных налогов.