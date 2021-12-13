Бизнес выступил против регулярных проверок иностранных специалистов на ВИЧ

Десять крупнейших объединений, представляющих интересы иностранного бизнеса в России, попросили власти смягчить новые требования к медицинскому обследованию работников. Они раскритиковали положения закона, по которому с марта 2022 года иностранным специалистам предстоит каждые три месяца проходить комплексное медобследование, включая тесты на ВИЧ и наркотики, сообщают «Ведомости».
В комментарии изданию председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп
Давно уже ни один законодательный акт не вызывал такой огромной волны непонимания, разочарования и возмущения среди тысяч иностранных менеджеров. Есть риск, что для важных России иностранных менеджеров страна во многом потеряет свою привлекательность как место работы, — подчеркнул Шепп.
Своё письмо представители десяти объединений адресовали первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. По мнению авторов обращения, изменения серьёзно осложнят привлечение в Россию иностранных инвестиций, кроме того, последует отток высококвалифицированных специалистов.
Президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко заявил, что новые требования излишни и затруднительны для исполнения.
Масштабное обследование каждые 90 дней — это издевательство, — отметил он.
Ранее стало известно, что Американская торговая палата (AmСham) и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) попросили власти РФ упростить выдачу QR-кодов для привитых иностранными и российскими вакцинами за рубежом. Представители иностранного бизнеса подчеркнули, что трудности с получением QR-кодов возникают не только у граждан зарубежных государств, но и у самих россиян, привитых отечественными вакцинами за границей.