Бизнес выступил против регулярных проверок иностранных специалистов на ВИЧ

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Российский сенатор Алексей Пушков высказался по поводу интервью главы Рfizer о том, что скоро всем привитым от коронавируса понадобятся третья и четвёртая прививки для ревакцинации. Политик заметил, что «большая фарма» в США уже не может остановиться, пристрастившись к гигантским доходам.

Только что Рfizer говорила о необходимости трёх доз вакцины, чтобы застраховаться от «омикрона». Теперь уже глава компании говорит, что «на некотором этапе нам понадобится четвёртая доза». Естественно, а потом 5-я...