Бизнес в Турции пожаловался на беспрецедентное давление Запада из-за России В Турции рассказали о давлении Запада на бизнес из-за санкций против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частный бизнес в Турции испытывает беспрецедентное давление Запада в вопросе антироссийских санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя одной из турецких фирм, которая занимается поставками бытовой продукции и косметики в Россию. В особенности проблемы наблюдаются с транзакциями через SWIFT.

Такого давления, связанного с российским бизнесом, с начала ситуации на Украине мы не испытывали ранее. Имеют место открытые угрозы по транзакциям через SWIFT. Ситуация очень сложная, — заявил собеседник агентства.

При этом источник агентства в банковской сфере в Анкаре сообщил, что проблема с финансовыми операциями наблюдается с начала года. Отчасти он связывает ситуацию с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. В то же время банковский сектор не получал доказательств того, что Турция содействует обходу антироссийских санкций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обязательства, взятые на себя странами Запада в рамках зерновой сделки, так и не были выполнены. Он уточнил, что речь идет об условиях, выдвинутых РФ при подписании черноморской зерновой инициативы. Песков добавил, что никаких обсуждений насчет возобновления действия сделки не ведется, заключение новых соглашений также не планируется.