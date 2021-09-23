Бизнес и правительство согласовали ставки налога на добычу

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет увеличен с 2022 года. Так, ставка по руде составит 4,8%, по жидкой стали — 2,7%. Такой акциз будет действовать в течение трёх лет. В то же время с поправками по налогу на прибыль решили не спешить — они ещё будут обсуждаться. Об этом сообщает РБК.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил о достижении договорённости с крупным бизнесом по спорным вопросам налогообложения.

Предложенные изменения выведут нас на среднемировой уровень изъятия природной ренты, который будет направляться на финансовое обеспечение национальных целей развития, определённых президентом страны, — отметил министр.

Как рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, по итогам совещания бизнеса с премьер-министром Михаилом Мишустиным было решено ввести с 2022 года ставки НДПИ на жидкую сталь в размере 2,7%, на железную руду — 4,8%.

Что же касается налога на прибыль, который предполагалось увеличить с 20% до 25–30%, то его внесение в Госдуму решили отложить , уточняет ТАСС.

Налог на дивиденды из поправок к Налоговому кодексу изымаем и детали обсуждаем, поскольку председатель правительства и Минфин согласились, что он ещё сыроватый, — сказал Шохин.

Повышенную ставку собирались ввести для горнодобывающих компаний, чьи дивиденды на протяжении последних пяти лет превышали инвестиции.

Согласно же законопроекту по обновлённому Налоговому кодексу, предложенному Минфином, ставка акциза на жидкую сталь должна была составить 3%. Ставку НДПИ для железной руды предложено было установить в размере 5,5% и привязать её к цене на руду на мировых рынках.

Накануне ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейших производителей стали, направила в Минфин предложения и замечания в связи с планами правительства повысить налоговую нагрузку на отрасль за счёт введения акциза на сталь и изменения расчёта НДПИ. Согласно инициативе, ставка акциза на сталь должна была составлять 2,5%. Ставку же налога на прибыль в зависимости от выплаченных дивидендов и инвестиций предприниматели просили не изменять, так как это, по их мнению, нарушит принцип обратной силы закона. Они призвали разработать меры, которые стимулируют инвестиции, «а не принуждают к ним».