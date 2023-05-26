«Ингосстрах» совместно с банком «Союз» выпустили карту в формате стикера

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«Ингосстрах» совместно с банком «Союз» выпустил карты в популярном формате стикера, который можно наклеить на телефон и оплачивать покупки касанием. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Такой стикер работает на российской платежной системе «Мир» и подходит для расчетов по России и в некоторых странах за рубежом: в Армении, Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Вьетнаме.

В страховой компании сообщили, что первую тысячу карт-стикеров выпустят бесплатно. Они будут доступны совершеннолетним гражданам РФ, для оформления потребуется паспорт.

Ранее Национальная система платежных карт установила лимит в три тысячи рублей для бесконтактной оплаты покупок при помощи платежного стикера без ввода ПИН-кода. К выпуску и тестированию стикеров приступили 16 банков. К стикерам предъявляются те же требования безопасности и дизайна, что и к уже привычным пластиковым картам, платежи с их использованием защищены в соответствии со всеми стандартами.