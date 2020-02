Производители и фармкомпании смогут размещать в Сети информацию о поставках. После этого компания из Китая будет приобретать необходимые средства и направлять их в больницы в регионах КНР, нуждающиеся в помощи, сообщает Xinhua.

#Cainiao launched its Green Channel initiative to bring medical supplies to areas hit by the coronavirus outbreak. Since last week, the initiative has delivered more than 5 million masks, 7,000 cases of disinfectant fluid and 40 tons of food to affected communities. pic.twitter.com/nvLSGXotMc