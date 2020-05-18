Активность МСБ в России достигла минимума за всю историю наблюдений

https://static.news.ru/photo/cdd1235e-89a0-11ea-b37d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в России опустился до минимальной отметки за всю историю наблюдений.

Постепенное снижение индекса началось в феврале. Тогда он составлял 49,6 пункта, что чуть ниже границы роста деловой активности. В марте показатель составил 45 пунктов, а в апреле опустился до 38,5 пункта.

Предыдущий минимум был зафиксирован в 2014 году, но тогда индекс деловой активности превышал апрельский показатель на пять пунктов.

Согласно данным опроса, проводимого Промсвязьбанком, «Опорой России» и агентством Magram Market Research, в апреле значительно выросла доля компаний, сокративших штат сотрудников — 35%. Ещё в 31% фирм планируются сокращения в ближайшие месяцы.

Рекордно снизился в апреле показатель продаж и представителей малого и среднего бизнеса. В апреле он составил 22,2 пункта, тогда как в марте этот показатель превышал 30 пунктов. Падение объёмов выручки отметили в 78% компаний. При этом 60% участников опроса ожидают сокращения доходов и в дальнейшем.

Падение деловой активности МСБ специалисты связывают исключительно с пандемией COVID-19. По их мнению, восстановление начнётся после отмены основных ограничительных мер, сообщае т РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что предприниматели назвали самые пострадавшие от коронавируса отрасли — общепит, красота и мода, производство. Легче всего, по мнению участников опроса, переносят кризис компании IT-сферы.