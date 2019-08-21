https://static.news.ru/photo/b2456e2a-c410-11e9-bc96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Входящая в состав Группы «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» может потерять возможность совершать рейсы из своего базового аэропорта — петербургского Пулково.

Как передаёт РБК , оператор аэропорта Пулково ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) предупредил перевозчика о возможном прекращении сотрудничества. ВВСС утверждает, что «Россия» имеет непогашенные задолженности перед аэропортом.

Представитель «России» подтвердил факт претензий, однако подчеркнул, что авиаперевозчик не допускал просрочки платежей и в полной мере соблюдал условия договора. По словам представителя авиакомпании, Пулково объявило о наличии задолженности на 123 миллиона рублей в августе, хотя в июле ни о каких долгах известно не было. В «России» связывают это с тем, что Пулково потребовало предоплату за услуги в одностороннем порядке.

News.ru ранее сообщил, что казахстанская авиакомпания Air Astana сменила базовый аэропорт с Шереметьево на Домодедово, заключив кодшеринговый договор с российской компанией S7.