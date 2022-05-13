«Аэрофлот» выкупил восемь Airbus A330 у иностранных лизингодателей

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Авиакомпания «Аэрофлот» выкупила восемь широкофюзеляжных самолётов Airbus A330 у зарубежных лизингодателей, рассказали в пресс-службе перевозчика. Воздушные суда перевели в российский реестр, на ПАО «Аэрофлот» оформлены свидетельства собственности на лайнеры, сообщает ТАСС.

Выкуплены восемь самолётов А330. Самолёты выкупались у иностранных лизингодателей в рамках исполнения договорных обязательств, — сказали в компании.

В конце апреля совет директоров «Аэрофлота» обсудил вопрос досрочного выкупа воздушных судов. Затем компания объявила о скором запуске нескольких рейсов на Airbus A330, в частности, в Мальдивы, Турцию и Узбекистан.

С начала военной операции на территории Украины западные страны начали вводить жёсткие санкции, направленные против российской экономики. Многие ограничения связаны с экспортом российских товаров, другие блокируют финансовую деятельность отдельный компаний, олигархов и официальных лиц.

Один из пакетов санкций Евросоюза запретил поставки в Россию гражданских самолётов и запчастей. Также западных лизингодателей обязали разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями и отозвать у них уже предоставленные в аренду самолёты.

В начале апреля ЕС чуть смягчил санкции, разрешив лизингодателям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолётов, заключенных с российскими перевозчиками до 26 февраля.

В начале марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж, а также перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.