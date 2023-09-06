«Аэрофлот» урегулировал страховой вопрос с лизингодателем AerCap «Аэрофлот» урегулировал страховой вопрос с лизингодателем AerCap на 18 самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа «Аэрофлот» завершила процесс страхового урегулирования с лизингодателем из Ирландии AerCap на 18 самолетов и пять авиационных двигателей, которые эксплуатирует, сообщает пресс-служба авиакомпании. Самолеты перейдут в собственность страховой компании НСК, осуществившей выплату суммы урегулирования.

Завершен процесс урегулирования отношений с лизингодателем AerCap [Ирландия] на 18 воздушных судов и пять авиационных двигателей, эксплуатируемых компаниями группы «Аэрофлот». В соответствии с достигнутым соглашением AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия», — подчеркнули в авиакомпании.

Отмечается, что группа «Аэрофлот» ведет переговоры, чтобы урегулировать требования с другими лизингодателями иностранных самолетов.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании получат деньги из Фонда национального благосостояния. Все выделенные средства будут направлены на переоформление самолетов из иностранной собственности в российскую. Всего в список вошли три авиакомпании — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», а также iFly. Компания Utair решила обойтись без государственного финансирования для решения этого вопроса.