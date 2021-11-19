«Аэрофлот» решил повысить топливный сбор на всех рейсах

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» принял решение об увеличении с 22 ноября размера топливного сбора на внутренних и международных направлениях. Причиной послужил рост стоимости керосина в текущем году, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря компании Юлию Спивакову.

В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тысяч рублей за тонну. Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее, — сообщила она.

В авиакомпании топливный сбор на внутренних направлениях планируется увеличить на сумму в 550 рублей (таким образом, она вырастет до 2200 рублей). На международных линиях его рост составит от €10 до €30 на каждом билете.

Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году, — подчеркнула Спивакова.

Ранее стало известно, что во время встречи президента России Владимира Путина с руководителем «Аэрофлота» Михаилом Полубояриновым основной темой разговора были показатели работы компании в период пандемии коронавируса и возможности выхода перевозчика из сложившейся кризисной ситуации.