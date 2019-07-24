https://static.news.ru/photo/0982fd7e-adff-11e9-a112-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Руководство «Транснефти» утвердило максимальный размер выплат грузоотправителям из-за загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба». Размер компенсации составляет $15 за баррель некондиционной нефти, говорится на сайте компании .

Совет директоров ...согласовал предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти из расчёта $15 на 1 баррель некондиционной нефти, — указано в сообщении.

Руководство корпорации уточняет, что для получения компенсации грузоотправители должны подтвердить понесённые убытки.

Как ранее писал News.ru снижение качества российской нефти было зафиксировано 19 апреля 2019 года. По данным концерна «Белнефтехим», содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Дружба» нефти превышало предельные показатели в десятки раз. Россия была вынуждена приостановить поставки в несколько стран. Некоторые из них потребовали компенсации.