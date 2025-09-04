Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 06:00

Водителям рассказали, как спасти автомобильный салон от выцветания

Автоэксперт Чекмарев: тонировка стекол атермальной пленкой защитит салон машины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тонировка стекол атермальной пленкой с ультрафиолетовым фильтром поможет спасти салон машины от выцветания на солнце, заявил NEWS.ru эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс» Станислав Чекмарев. По его словам, также можно использовать шторки на боковые стекла, которые крепятся магнитами или каркасом.

Защиту [салона авто от выцветания] может обеспечить тонировка стекол атермальными пленками с ультрафиолетовым фильтром, которые задерживают до 90% вредного излучения. Такие пленки, которые обычно имеют голубой или зеленый оттенок, позволяют снизить температуру в салоне на 10–15 градусов, облегчая работу кондиционера. Кроме того, рекомендуем использовать солнцезащитные шторки на боковые стекла, которые должны подходить по размеру, полностью закрывать стекло и надежно крепиться — магнитами или каркасом, — пояснил Чекмарев.

Он добавил, что также нужно обращать внимание на место парковки: идеально подходят места в тени деревьев, желательно с густой кроной, и крытые парковки или навесы. Кроме этого, по словам автоэксперта, можно воспользоваться специальными светоотражающими экранами на лобовое стекло или полноценными чехлами-накидками на весь автомобиль, которые не только блокируют до 90% ультрафиолета, но и значительно снижают температуру внутри машины.

Важно также периодически проводить химчистку салона для удаления пыли и грязи, которые при высоких температурах могут въедаться в материалы, — добавил Чекмарев.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что перегрева автомобиля в жаркую погоду можно избежать, заранее проверив систему охлаждения и другие ключевые узлы машины. По его словам, эксплуатация транспортного средства в летний период требует повышенного внимания к его техническому состоянию.

