В Россию вернется LADA Granta с ABS АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с ABS

Фото: Пресс служба АВТОВАЗа

АвтоВАЗ возобновил выпуск LADA Granta с автоблокировочной системой тормозов (ABS), сообщили на сайте LADA. Система, позволяющая сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения, устанавливается на все модели семейства Granta начиная с комплектации Classic, отметили в компании.

Рекомендованная розничная цена на LADA Granta c ABS стартует с отметки 772 500 рублей, — говорится в сообщении АвтоВАЗа.

В компании утверждают, что LADA Granta является самой доступной и продаваемой машиной на рынке России. По данным АвтоВАЗа, по итогам первого полугодия 2023 года в стране было продано 98 113 автомобилей этой модели.

Ранее АвтоВАЗ опроверг планы повышения цен на все модели с октября 2023 года. PR-директор концерна Сергей Ильинский назвал подобные публикации слухами, не имеющими под собой никаких оснований. Telegram-канал Mash ранее со ссылкой на источник в АвтоВАЗе сообщил о возможном осеннем подорожании всего модельного ряда как минимум на 10%, в зависимости от модели, уровня спроса, а также курса рубля.

Ранее правительство утвердило возвращение требований обязательного оснащения машин ABS c 1 декабря 2023 года. Автоэксперт Петр Шкуматов отмечал, что установка ABS необходима для снижения аварийности.