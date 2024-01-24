«Русский найдет дырочку»: автоэксперт о нерабочем мультимедиа в BMW Автоэксперт Зенкевич уверен, что россияне найдут способ обойти запреты BMW

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Русский «всегда найдет дырочку», заявил NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич, комментируя запрет производителя подключать смартфоны россиян в автомобилях BMW. Способы обойти ограничения найдутся, считает он. В противном случае, говорит он, можно и смириться с ситуацией.

Наши смогли немножечко поломать сервисные программы обслуживания, про музыку пока сказать сложно. Но, думаю, это не проблема. Русский всегда найдет дырочку. Есть хорошая поговорка: закон что дышло: куда повернешь, туда и вышло, — говорит эксперт.

Ранее стало известно, что у автомобилей BMW, ввезенных в Россию по параллельному импорту, в частности через европейские страны, пропала возможность подключения смартфонов к встроенной мультимедийной системе. Как сообщает Habr, это происходит в случае обнаружения машиной своего нахождения в России.

Для решения проблемы необходимо отключить блок телеметрии. Тогда функция подключения смартфонов начинает работать в штатном режиме, однако пропадают некоторые другие опции автомобиля.

До этого вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр посоветовал россиянам не покупать списанные служебные иномарки различных ведомств. По его словам, такие автомобили активно эксплуатировались и имеют большой пробег.