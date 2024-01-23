Автоэксперт рассказал, стоит ли покупать автомобиль после чиновников Автоэксперт Хайцеэр: списанные служебные авто активно и долго эксплуатировались

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Россиянам не стоит покупать списанные служебные иномарки различных ведомств, заявил в беседе с НСН вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. По его словам, такие автомобили активно эксплуатировались и имеют большой пробег.

Полностью списанный автомобиль реализуют по коммерческой цене. Они далеко не новые, некоторые по 10 и более лет ездят. Как-то вожделеть этот автомобиль не имеет смысла. У них большие пробеги, они активно эксплуатируются. Да, хорошо обслуживаются, но автомобиль все равно с годами стареет и приходит в негодность, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что машины из ведомственных автопарков распродаются на открытых торгах после решения заменить их на авто российского производства. Вырученные деньги идут в бюджет. В Управлении делами президента РФ отметили, что замене подлежат, в основном, автомобили Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска. По словам Хайцеэра, многие руководящие чиновники уже пересаживаются на отечественные премиум-автомобили Aurus, которые являются хорошей заменой Mercedes или BMW.

Ранее замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов заявил, что новые отечественные автомобили Lada Vesta, поступившие в парламентский гараж для служебных поездок депутатов, отличаются качеством и удобством. По его словам, он сам и его коллеги положительно воспринимают обновление автопарка.