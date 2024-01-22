Депутат оценил отечественные машины в автопарке Госдумы Депутат Леонов: отечественные машины в автопарке Госдумы хорошие и удобные

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новые отечественные автомобили «LADA Vesta», поступившие в гараж Госдумы для служебных поездок депутатов, отличаются качеством и удобством, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов. По его словам, он сам и его коллеги положительно воспринимают обновление автопарка.

Машины хорошие, удобные. Очень радует, что на заднем сиденье есть USB-порт, куда можно, например, поставить телефон на зарядку. В иномарках такого не было. В поездке ничего не гремит, не дребезжит, обогреватели работают прекрасно. Единственное — по ощущениям, потолки чуть ниже, и нет центрального подлокотника, но это мелочи, — признался парламентарий.

При этом он предложил организовать продажу устаревших и «выбывших» автомобилей из думского автопарка сотрудникам аппарата нижней палаты российского парламента.

Как сообщили изданию в Управлении делами Президента, в конце прошлого года подведомственные автобазы закупили 105 автомобилей LADA Vesta, 33 из которых выделены для обслуживания депутатов и сотрудников аппарата Госдумы. В Управделами подчеркнули, что автопарк будут актуализировать и расширять за счет других отечественных марок.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Волжский автозавод начнет серийное производство модели, которая получила название Lada Aura. Именно этот автомобиль уже давно ждут российские чиновники.