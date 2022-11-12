Россиян предупредили об обмане на шиномонтаже Эксперт Ракитин: предложение накачать шины азотом вместо воздуха является «разводом»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Меняя летние шины на новые, владелец автомобиля рискует быть обманутым сотрудниками автосервиса. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik автоэксперт Максим Ракитин. Самым распространенный способ обмана клиентво, по словам специалиста, связан с отсутствием у большинства автолюбителей знаний об особенностях работы станка для балансировки колес.

Традиционная уловка при замене резины — это сказать, что шина некачественная, что она не балансируется. Не каждый автовладелец понимает, как работает станок для балансировки колес. Обычно при этом обмане мастер сразу предлагает купить у него другую шину, — пояснил Ракитин.

Также владельцев авто периодически убеждают сделать ремонт колесных дисков, которые на самом деле находятся в хорошем состоянии. Но самым «большим и красивым разводом» эксперт назвал попытки мастеров навязать клиентам услугу по накачиванию шин азотом вместо воздуха. Как рассказал Ракитин, история связана со спорткаром Nissan GT-R, который с завода поступал с шинами, накачанными азотом.

С тех пор пошла тема, что можно эту манипуляцию произвести даже с LADA Granta, и автомобиль поедет по-другому, будет расходовать меньше топлива, летать будет. На самом деле это не так, — подчеркнул эксперт.

Чтобы избежать обмана и лишней траты денег, Максим ракитин рекомендует обращаться только в проверенные мастерские, ориентируясь на рекомендации знакомых и отзывы в интернете.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, что в идеале «переобувать» свой автомобиль стоит при устоявшейся температуре +5–7 градусов. Он объяснил, что при нуле летняя резина уже не может выполнять все свои функции из-за гололедицы.

В свою очередь автоэксперт Петр Баканов рассказывал, что автомобильные шины можно хранить только при температуре плюс пять градусов, при этом важно, чтобы на них не попадал солнечный свет. По его словам, также автопокрышки при хранении в принципе нельзя ставить вертикально, так как они деформируются из-за нагрузки в точке контакта — шины лучше располагать на полках в лежачем положении.