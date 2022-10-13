Автоэксперт объяснил, как правильно хранить автомобильные шины Автоэксперт Баканов: шины нужно хранить лежа и при комнатной температуре

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Автомобильные шины можно хранить только при температуре плюс пять градусов, при этом важно, чтобы на них не попадал солнечный свет, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт Петр Баканов. По его словам, также автопокрышки при хранении в принципе нельзя ставить вертикально, так как они деформируются из-за нагрузки в точке контакта — шины лучше располагать на полках в лежачем положении.

Оптимальное хранение резины — при комнатной температуре от +5 °C без попадания солнечных лучей. <...> Самый идеальный вариант — если каждое колесо лежит на полке, лишенной света, и вы можете переворачивать его с одной стороны на другую. Естественно, не у всех есть столько места, поэтому разместить стопку шин все же лучше столбиком, чем в вертикальном положении, — пояснил Баканов.

Автоэксперт уточнил, что шины — это эластичный материал, который лучше не подвергать резким термическим нагрузкам. По его словам, под воздействием ультрафиолета покрышка теряет эластичность и расслаивается.

Также перед отправкой шин на хранение специалист порекомендовал вымыть их и хранить в чехлах, чтобы избежать попадания грязи. Вышеперечисленные правила следует соблюдать как для летней, так и для зимней резины, добавил автоэксперт.

Автоэксперт Виталий Архиреев считает уместной покупку подержанных шин в ожидании стабилизации рынка автопокрышек. Однако, по его словам, при покупке важно разбираться в маркировке резины, рассказал изданию автоэксперт Виталий Архиреев. Эксперт уточнил, что подержанным шинам также может понадобиться ошиповка. Эксперт уточнил, что эта операция стоит не очень дорого, поэтому стоимость купленной с рук резины в любом случае будет ниже, чем у магазинной.