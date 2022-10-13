Автоэксперт назвал оптимальную погоду для смены летней резины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В идеале «переобувать» свой автомобиль стоит при устоявшейся температуре +5–7 градусов, рассказал NEWS.ru автоэксперт Дмитрий Славнов. Он объяснил, что при нуле летняя резина уже не может выполнять все свои функции из-за гололедицы. По словам специалиста, сезон, когда машину уже точно нужно «переобуть», начнется только 1 ноября, однако все лучше делать заранее.

Оптимальной погодой для этого является устоявшийся температурный диапазон от пяти до семи градусов тепла. Если водитель еще не успел этого сделать, в этом нет ничего критического. Сезон, я бы сказал, начинается с 1 ноября. И с этого дня шиномонтажники могут даже поднимать стоимость своих услуг, так как наступает вал клиентуры и образуются очереди на «переобувку». Поэтому лучше не допускать огромных скоплений и делать все заранее, — подчеркнул Славнов.

Так называемый критический период стартует уже при стабильном нуле, а пока что днем все-таки на улице стоит плюсовая температура, заключил специалист.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказывал, что автомобильные шины можно хранить только при температуре плюс пять градусов, при этом важно, чтобы на них не попадал солнечный свет.

По его словам, также автопокрышки при хранении в принципе нельзя ставить вертикально, так как они деформируются из-за нагрузки в точке контакта — шины лучше располагать на полках в лежачем положении.