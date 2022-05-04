Прогресс пошёл: эксперты отметили быстрое развитие электротранспорта За последние 11 лет средний пробег электромобиля на одном заряде вырос в 3,5 раза

Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press /

Британское Общество производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders — SMMT) опубликовало исследование рынка электромобилей, согласно которому средний пробег на одной зарядке за последние 11 лет вырос с 119 до 413 километров. Массивные инвестиции в разработку электромобилей привели к тому, что только в Великобритании выбор новых машин с нулевым выхлопом увеличился в 15 раз.

Выбор есть

Главы правительств многих стран уже заявили, что в обозримом будущем производство и продажа новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания будут запрещены. Так, Борис Джонсон обозначил следующие сроки: запрет ДВС с 2030 года, а с 2035-го — полное прекращение выпуска гибридных модификаций. Другие страны заявили похожие цифры.

Fiat 500 Cabrio la Prima Пресс-центр FCA Automobiles

На данный момент в Великобритании продаются электромобили всех классов. Самый скромный пробег на одном заряде отмечают у Fiat 500 — всего 189 км. Одними из самых дальнобойных стали новые дорогие модели от Mercedes: крупный седан EQS должен, по обещаниям производителя, преодолеть на одном заряде батарей до 729 км.

Mercedes EQS Пресс-центр Mercedes Benz

Трудности перевода

Британцы оперируют данными, заявленными самими производителями, и все пробеги, приведённые в исследовании, замеряются в лабораторных условиях по так называемому гармонизированному циклу WLTP. Всего в мире используется три подобных цикла: NEDC, WLTP и EPA. Замеры проводятся в «тепличных» условиях, на стендах, по заданным техническим картам, и, как отмечают многие пользователи электромобилей, заявленные цифры часто сильно отличаются от реальных.

Самый старый из стандартов — NEDC, часто используемый в Китае. Он же наименее близок к реальным цифрам, поскольку изначально был утверждён для обычных автомобилей с ДВС ещё в 1970 году: за 20 минут автомобиль «проезжает» на стенде 11 километров, из которых 66% времени имитируется езда по городу и 34% — за городом. Средняя скорость составляет 34 км/ч, а максимальная достигает 120 км/ч.

На данный момент в Европе используется стандарт WLTP. Во время такой сертификации машина проезжает уже 23,25 км со средней скоростью 46,5 км/ч, режимы движения — город и трасса, кроме того, обязательно имитируется движение в пробках.

Методика EPA применяется в США и наиболее близка к реальной жизни: электромобиль заряжают вечером, а испытания начинают утром, имитируя «холодный» старт. Во время испытаний включается кондиционер. В итоге пробеги, измеренные по циклу EPA, самые низкие. В России, кстати, большинство производителей используют данные WLTP.

Считаем погрешность

На пробег влияет множество факторов. Так, электромобили не любят высоких скоростей — им приходится преодолевать повышенное сопротивление воздуха, не любят резких ускорений, и, что особенно важно в России, оптимальная температура воздуха для современной машины на батарейках — 20–25 градусов по Цельсию. Разумеется, любые бортовые потребители энергии, вроде кондиционера, также ощутимо сокращают пробег. Более того, при низких температурах дальность возможной поездки сокращается на 40–60% относительно благоприятных условий. Это доказали китайские автоэксперты из издания MyDrivers, испытавшие более 20 продаваемых в КНР автомобилей 20-градусным морозом Внутренней Монголии.

Подавляющее большинство моделей, принимавших участие в исследовании, продаются только в Китае, но в тесте приняли участие и глобальные бестселлеры: кроссовер Tesla Model Y проехал 279,6 км из 594 (47% от заявленного пробега), Audi e-tron разрядился через 272,3 км вместо 465 (падение — 58,6%), Porsche Taycan проехал 226,2 км из обещанных 414 (минус 54,6%), Tesla Model 3 — 200 км из 468, Volkswagen ID.3 167,3 км из 430.

Tesla Model Y Пресс-центр Tesla

Проблемы те же

В исследовании SMMT, помимо прогресса в плане пробега, также подчеркиваются и негативные моменты, связанные с эксплуатацией электромобилей, и они за 11 лет не поменялись: по прежнему многие владельцы подобных машин жалуются на неразвитую инфраструктуру зарядных станций и на длительное время зарядки: от бытовой сети, например, электромобиль может заряжаться и сутки, и более, а для оперативного восполнения запаса хода необходимы мощные зарядные станции. Но, как отмечали респонденты, и они пока не могут сравниться с обычными АЗС: даже самой мощной установке потребуется минимум час, чтобы зарядить аккумуляторы хотя бы на 80%. Поэтому автопроизводители нередко идут на хитрость, указывая, например, что за 15 минут можно пополнить запас хода на 150 км. Этого среднестатистическому автолюбителю в Европе должно хватить на два-три дня регулярных поездок.

Своим путём

В 2021 году во всём мире было продано 6,5 млн электромобилей и подключаемых гибридов, что на 109% больше, чем в 2020 году. Продажи электромобилей в 2021 году составили 9% всех продаж легковых автомобилей. Лидерами по электрификации стали Китай и Европа. На них пришлось 85% всех продаж электромобилей в мире. В Китае было продано 3,2 млн штук, что составляет 15% всех новых автомобилей, проданных за год в этой стране. В Европе было продано 2,3 млн электромобилей, что составляет 19% продаж новых автомобилей.

Цифры по российскому рынку регулярно публикует «Автостат»: в минувшем году россияне приобрели 2254 новых электромобиля. Это в 3,1 раза больше, чем в 2020-м. Продажи электромобилей в нашей стране растут с 2017 года.

Любопытно, что около трети рынка (736 проданных автомобилей) заняли машины Tesla. И это при том, что до сих пор в России нет официального импортёра и все машины завозятся по «серым» каналам. Porsche Taycan разошёлся тиражом в 581 шт., дилеры Audi реализовали 387 кроссоверов e-tron. Nissan Leaf, самый доступный из упомянутых, насчитал 131 регистрацию.

В данный момент ситуация на российском рынке электромобилей крайне печальна: большинство вариантов предлагали западные компании, причём это были дорогие модели, с марта 2022 года попавшие под запрет импорта предметов роскоши. Это справедливо в отношении и Porsche Taycan, Audi e-tron и Jaguar i-Pace. На данный момент самым доступным импортным электромобилем на российском рынке можно условно назвать китайский JAC iEV7S (2,8 млн руб.). Он до сих пор присутствует в прайс-листах дилеров, однако, как сообщили в российском представительстве JAC, на складах остались последние экземпляры: поставки прекращены, модель снята с производства.

JAC iEV7S Пресс-центр JAC

Повод для оптимизма

Но всё же российские продажи электромобилей могут ожить к концу 2022 года. В Липецкой области должен заработать завод нового бренда Evolute, на котором обещают производить сразу несколько моделей с нулевым выхлопом. В отличие от провалившихся «ё-мобилей» и других проектов, в этот раз, похоже, всё серьёзно: между Минпромторгом, Липецкой областью и компанией «Моторинвест» подписан специнвестконтракт (СПИК) — специальный инвестиционный контракт (СПИК) по «внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей». Контракт подразумевает организацию производства полного цикла (со сваркой и окраской кузовов) электромобилей и литий-ионных батарей, инвестиции в проект составят более 13 млрд рублей за 11 лет.

В ближайшее время Evolute грозится представить пять новых моделей «от розетки». Уже сейчас известно, что это будут не новые разработки, а лицензионные модели из КНР. Но ни одна пока официально не представлена.