Марка Kaiyi пришла в Россию: что за седан E5, сколько стоит NEWS.ru побывал на открытии первого автосалона нового для России бренда Kaiyi и узнал некоторые эксклюзивные подробности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Kaiyi E5

16 марта «АвтоСпецЦентр» открыл во Внуково первый в России официальный автосалон Kaiyi. Рядом со свежеустановленными буквами новой торговой марки еще видны остатки вывески Nissan. По информации NEWS.ru, именно представители Kaiyi около полугода назад вышли на руководство калининградского «Автотора», который вел поиск потенциальных производственных партнеров после ухода из России BMW и приостановки сотрудничества с Hyundai-Kia.

Что известно о бренде Kaiyi, кому он принадлежит

Kaiyi — независимый бренд, основанный в 2014 году. Штаб-квартире Chery принадлежит 49% Kaiyi, но оставшийся 51% находится в ведении правительства провинции Ибинь и компании Wuliangye Group, одного из крупнейших в КНР производителей алкогольной продукции.

Сколько стоит седан Kaiyi E5

Первая модель для России — седан Е5. Он попадает в ту же рыночную нишу, где раньше лучше всех себя чувствовали корейские Hyundai Elantra и Kia Cerato. Е5 уже с декабря 2022 года собирают на «Автоторе». И с ним связана некоторая путаница, спровоцированная заявлением председателя совета директоров «Автотора» Валерия Горбунова: 30 января на запуске промышленного производства Kaiyi E5 он заявил, что «стоимость на рынке будет от до миллиона до чуть больше миллиона». Как подчеркнули на пресс-конференции, слова Горбунова неправильно перевели и пресса подхватила уже искаженную фразу.

За полтора месяца, прошедших от того заявления до открытия автосалона в Подмосковье, стартовая цена китайского седана заметно подросла: первые товарные Kaiyi E5 будут стоить от 1,9 млн рублей.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Здесь важно понимать, что производство Kaiyi в Калининграде пока только набирает обороты и в обозримой перспективе гамма модификаций будет пополняться. Сейчас покупателям предлагают хорошо оснащенные автомобили с кожаным салоном, вариатором, крупным дисплеем мультимедийной системы и прочими современными комфортными функциями. По сути, Kaiyi E5 вышел на наш рынок в топ-версии.

В ближайшей перспективе — добавление полного пакета подогревов: сейчас эта функция есть у передних сидений и у зеркал. Будут внедрены подогрев руля, задних сидений. Чуть позднее, к следующей зиме, добавят обогреваемое лобовое стекло. Уже в мае в прошивку медиасистемы добавят поддержку Apple Carplay и Android Auto.

Как сообщил NEWS.ru менеджер по продукту в ООО «КАИ РУС» Иван Бычков, кстати, ранее занимавший аналогичную должность в российских структурах Toyota, уже готовится к производству менее оснащенная комплектация E5 — без экокожи в обивке сидений, без люка, без некоторых других опций и, главное, с механической коробкой передач. Это и есть та самая «флит-версия», которая может и должна заинтересовать корпоративных покупателей. Она будет доступнее. Но также надо учитывать, что уже базовая конфигурация E5 спроектирована под 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с., то есть даже самые простые комплектации будут весьма динамичными: заявленная максимальная скорость — 210 км/ч, и при этом мотор рассчитан на 92-й бензин.

Однако, по словам Бычкова, в современных реалиях сделать настоящий, полноценный автомобиль за 1 млн рублей, учитывая все затраты на разработку, логистику из КНР в Россию, просто невозможно, и нам всем придется привыкать, что при текущей экономической ситуации в России и в мире «около 2 млн» — это новая норма.

Чего ждать от кроссоверов X3 и X3 Pro

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Kaiyi X3

На открытии кроме седана Е5 показали и два компактных кроссовера — X3 и X3 Pro. Оба спроектированы на базе популярного в России Chery Tiggo 4, оба — переднеприводные, с 1,5-литровым 147-сильным турбомотором и с вариатором. Различаются как экстерьером, так и салоном — версия Pro явно современнее и лучше оснащена, а значит, будет несколько дороже простого X3.

Эстетически оба автомобиля дистанцированы от Chery максимально, насколько это вообще возможно: если у Tiggo 4 задняя стойка крыши выполнена «глухой», в цвет кузова, у Kaiyi там имитация стекла, создающая образ «парящей» крыши — сейчас так модно. Судя по реакции первых увидевших кроссоверы «живьем», дизайнеры старались не зря — автомобили явно «зашли», и самой обсуждаемой темой стала цена на новинки. Но в этом конкретики пока мало: как заявили представители «АвтоСпецЦентра», диапазон составит от 1,8 до 3 млн рублей, точнее будет объявлено во время старта продаж, который намечен на лето 2023 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Кроссовер Kaiyi X3

Кроме того, уже в октябре 2023 года «Автотор» освоит выпуск среднеразмерного кроссовера Kunlun, (материал о новинке можно прочитать здесь). Присутствовавший на открытии автосалона директор по продажам Kaiyi в России Чжан Цзибо пообещал, что эта модель станет самой интересной и технически совершенной в модельной гамме Kaiyi.

По информации NEWS.ru, Kunlun для российского рынка могут переименовать либо в X7 Kunlun, либо просто в X7, причем аналогии с кроссоверами BMW никого не смущают — это доказывает номенклатура X3 и X3 Pro, официально заявленная на мероприятии. Китайская спецификация Kunlun подразумевает 256-сильный 2-литровый турбомотор, 7-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями и передний привод. Для нашей страны мощность снизят до 249 л. с., чтобы попасть в обычную ставку транспортного налога «до 250 л. с.». Более скромная модификация — 197-сильный бензиновый 1,6 — также будет локализована в России, а вот гибриды пока не рассматриваются.

Какие еще новинки представит «Автотор»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Kaiyi E5

Седан от Kaiyi станет первой из целой серии громких премьер от «Автотора»: как уже писал NEWS.ru, вскоре к портфолио брендов присоединятся несколько моделей BAIC, пока можно точно ожидать седан того же класса, что и Kaiyi E5, и кроссовер. Какой именно — засекречено. Высока вероятность, что локализуют две версии кроссоверов X3 и X35. Кроме того, руководство «Автотора» уже пообещало, что в гамме предприятия появится некий рамный внедорожник — прочитать материал об этом можно здесь. На данный момент официального подтверждения получить не удалось, но, как сообщают анонимные источники, наиболее вероятным кандидатом из перечня рамных моделей BAIC является BJ40.

Ждать осталось недолго: как удалось выяснить NEWS.ru, официальный выход BAIC на российский рынок запланирован на апрель 2023 года.