«Автотор» расправил плечи: в Калининграде хотят собирать рамный внедорожник «Автотор» к концу 2023 года освоит сборку пока не названного рамного внедорожника. NEWS.ru собрал все возможные варианты

Фото: kolesa-uploads.ru

BAIC BJ60

Первым новым брендом, получившим новую прописку на конвейере «Автотора» после ухода Hyundai-Kia и BMW, стал пока не известный в России китайский Kaiyi. Но уже в течение 2023 года руководство обещает расширить портфолио китайских партнеров, причем, по словам председателя совета директоров предприятия Валерия Горбунова, есть планы по выпуску рамных внедорожников.

«Автотор» уже зарегистрировал новые юрлица для дистрибуции автомобилей, локализованных в Калининграде: ООО «КАИ РУС» — для представления интересов бренда Kaiyi, ООО «БАИК РУС», как несложно догадаться, для BAIC и ООО «ВОСТОК ВЕТЕР РУС» для DongFeng. Kaiyi из претендентов на вакансию рамного вездехода исключается, поскольку в их гамме подобной техники пока нет даже в КНР. У BAIC и DongFeng есть, причем один любопытнее другого.

BAIC

Эта компания только начинает отходить от практики копирования западных образцов. Когда в 2010 году вышла модель BAIC BJ40, многие нашли в ней немало идейных пересечений с Jeep Wrangler: аскетичный салон, съемная задняя часть крыши и неприкрыто заимствованная стилистика, ровно настолько повторяющая Jeep, сколько нужно, чтобы американцы не смогли подать на BAIC в суд за плагиат.

Фото: cdn.motor1.com BAIC BJ80

Пятидверный вариант BJ40 с габаритами 4630×1925×1871 мм при колесной базе 2745 мм был впервые показан в 2016 году. Клиренс — 220 мм. В пользу этой модели говорит наличие в гамме редкого для китайских машин турбодизеля (2,3-литра, 163 л. с. и 380 Нм) и современного 8-ступенчатого «автомата». Есть в гамме и два бензиновых мотора — 231 и 224 л. с. Привод на все колеса подключаемый: в обычных условиях BJ40 передвигается на заднем, передний мост можно подключать только на скользком покрытии. Любопытно, что BJ40 уже давно и вполне успешно продают в Казахстане, так что, возможно, у BJ40 уже есть русскоязычный интерфейс бортовой электроники.

Фото: i.trse.ru BAIC BJ40

Другой, не менее любопытный претендент — китайский вариант того самого G-класса от Mercedes: в интерпретации BAIC он именуется BJ80. Сходство, как видно по фото, несомненное. Технически он гораздо ближе к классическому W463, нежели к его последнему воплощению: и габариты похожи на старый «Гелик», и моторы куда скромнее немецких турбированных V8 — максимум 6 цилиндров и 280 л.с..

Наиболее интригует вероятность российской локализации новейшего BAIC BJ60, дебютировавшего в конце 2022 года: сами китайцы называют этот аппарат прямым конкурентом Toyota Land Cruiser Prado. Это — уже самостоятельная разработка, без заимствований, но со вполне симпатичным и самобытным дизайном и шикарным салоном. Габариты— 5040×1955×1925 мм, колесная база — 2820 мм, дорожный просвет — 215 мм. Правда, для российских клиентов силовая установка может показаться слишком заумной: в КНР BJ60 уже в базе оснащают системой «умеренного гибрида» с системой стартер-генератора. Совокупная мощность такой модификации — 267 л. с., что в России не совсем уместно, поскольку после 250 л. с. существенного возрастает ставка транспортного налога. Впрочем, китайцы способны оперативно сертифицировать и дефорсированную версию мощностью менее 249 л. с. — тот же Chery так делает регулярно.

Фото: allcarz.ru BAIC BJ60

DongFeng

Этот производитель известен прежде всего тем, что является поставщиком армии КНР — для нужд вооруженных сил китайцы купили лицензию у американской AM General и наладили сборку адаптированной версии Hummer H1. Правда, в исполнении BAIC этот «Воин» (так он и именуется — Warrior ) получил механическую коробку передач, чего американцы не закладывали в конструкцию, поскольку основным требованием при проектировке тактического вездехода для армии США была легкость управления.

Warrior в исполнении DongFeng выглядит наименее вероятным кандидатом на российский конвейер. Но есть у китайцев еще один «бренд» в рукаве — Mengshi, который только начинает приобретать известность как в КНР, так и за пределами во многом благодаря невероятному дизайну внедорожников.

Фото: autoreview.ru DongFeng Warrior

В прошлом году Mengshi показали китайский ответ возрожденному в виде электромобиля американскому «визави» Hummer — прототип 1000-сильного внедорожника M-Hero. Трудно воздержаться от аналогий с GMC Hummer EV, но стоит отдать должное китайцам, в прямом заимствовании их обвинить в этом случае невозможно. Концепция похожа, несомненно, но, судя по росту популярности электромобилей, это далеко не последний подобный сверхвездеход.

Фото: китайские-автомобили.рф Mengshi M-Hero

Конструкция соответствует всем актуальным тенденциям: полный привод, полностью независимые подвески спереди и сзади, обе оси сделаны управляемыми. Mengshi M-Hero изначально спроектирован с четырьмя электромоторами. Серийную версию должны показать в середине 2023 года. Правда, даже в КНР такой электромобиль будет стоить дорого, так что целесообразность локализации на «Автоторе» неочевидна.

Впрочем, в 2000-х годах калининградцы уже выпускали Hummer H2, причем в доработанном варианте: ради российского рынка автомобиль облегчили, чтобы им можно было управлять с правами категории B, американская версия была тяжелее 3,5 тонны, и для нее уже необходимы права «грузовой» категории.

Чуть более близкая перспектива в КНР, но туманная в плане сборки в России — внедорожник под кодовым индексом М20, который на родине должен дебютировать 18 февраля. Однако если «Автотор» договорится о сборке этого монстра, внимание прессы не только из России, но и со всего мира обеспечено. Mengshi M20 огромен: 5970 мм в длину, 2160 в ширину и 2155 в высоту. Длина колесной базы — 3700 мм. Снаряженная масса достигает 3750 кг, и здесь снова вспоминается опыт по облегчению «Хаммера» до легковых 3,5 тонны. Глубина преодолеваемого брода — 800 мм. Дорожный просвет новинки — 400 мм. Не исключено, что конструктивно M20 близок к модели Warrior — габариты на это намекают. Но внешне новая модель точно ни в чем не похожа на H1 — дизайн уже рассекречен китайскими папарацци. Параллелей с классическим Hummer полно: Mengshi M20 опирается на независимую подвеску спереди и сзади, под капотом у него огромный 6,7-литровый турбодизель, выпущенный по лицензии Cummins, аналогичный тому, что ставится на Warrior, только мощность доведена до 315 л. с., а максимальный крутящий момент обещан аж в 1050 Н·м. По непроверенной информации из китайских СМИ, внедорожник M20 появится первым, позже будет представлена версия с кузовом пикап. Вероятнее всего, семейство М20 заменит копию старого Hummer в войсках КНР, посему вероятность организации этого монстра в Калининграде стремится к нулю.