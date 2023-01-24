Грянет ренессанс: с чего начнется восстановление отечественного автопрома В 2023 году сразу несколько российских автомобильных заводов, «брошенных» ушедшими брендами, должны возобновить работу

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

«Москвич-3» — легковой автомобиль, серийно выпускаемый с ноября 2022 года на заводе «Москвич»

На протяжении 2022 года главные иностранные игроки российского авторынка то и дело сообщали о сворачивании деятельности в России. По состоянию на декабрь 2023 года полноценную работу продолжил лишь китайский Haval, расположенный в Тульской области. Питерский завод Hyundai-Kia продолжает штамповку кузовов седанов Solaris и кроссоверов Creta, но они предназначены для казахстанского рынка и только окупают содержание предприятия. Тем временем продажи на российском рынке по сравнению с 2021 годом рухнули на 59%. Основные проблемы — резко сократившийся ассортимент и рост цен.

Но не все так плохо: несколько заводов должны возобновить работу. Самой насыщенной по возрождению должна стать первая половина года. Ожидаемо, планы российских менеджеров неразрывно связаны с китайскими автопроизводителями.

«Москвич»

2023 год должен стать во многом переломным: сразу несколько предприятий обрели новых собственников и сообщают о планах скорейшего возобновления сборки автомобилей. Первым и, пожалуй, самым громким возрождением стал «Москвич»: столичное правительство выкупило у Renault завод, где ранее собирали семейство кроссоверов на базе Duster.

На предприятии уже налажена крупноузловая, или «отверточная», сборка кроссоверов «Москвич-3» в обычной модификации с ДВС и с электромотором. Первые уже вовсю продаются, а вариант с нулевым выхлопом станет доступным со дня на день. Цены — от 1,9 млн за кроссовер со 150-сильным мотором и МКП до 3,5 млн за электрическую модель. Планы грандиозные: в 2023 году, помимо повышения доли российских компонентов, должен состояться перезапуск конвейера завода в Печатниках, а в портфолио «Москвича» появятся две новые модели — среднеразмерный кроссовер и лифтбэк. Обе основаны на платформе JAC. Всего планируется произвести 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч электрокаров.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Презентация автомобиля «Москвич-3» на автомобильном заводе «Москвич» в Москве

АвтоВАЗ в Санкт-Петербурге

Объявивший об уходе из России Nissan передал российские активы госструктуре НАМИ. Теперь появилась информация, что завод Nissan под Санкт-Петербургом будет полностью передан в собственность АвтоВАЗа. Глава российского автогиганта Максим Соколов уже поделился планами по переводу предприятия на выпуск новых моделей. Ожидаемо, в качестве технологического партнера выбран китайский бренд. Соколов также сообщил, что модельная гамма питерского предприятия не будет пересекаться с продукцией АвтоВАЗа: в Санкт-Петербурге будет налажена сборка моделей более высоких классов. По официальной информации, это будут легковые модели и среднеразмерные кроссоверы, но более конкретные данные пока держатся в строжайшем секрете.

Как сообщают некоторые неофициальные источники, партнеры из Китая уже утверждены. Более того: свежеприобретенный актив АвтоВАЗа должен начать производство моделей, которые пока не представлены даже в самом Китае. К сожалению, пока нельзя даже точно сказать, под каким брендом эти новинки выйдут на наш рынок: по словам главы АвтоВАЗа, не исключен вариант создания нового бренда специально для питерской гаммы.

По одной из версий, озвученных анонимным источником, близким к АвтоВАЗу, российскую прописку могут получить автомобили бренда Venucia, известные в Китае с 2012 года. Иронично, что этот бренд был образован в рамках совместного предприятия Dongfeng и Nissan. Якобы руководство Venucia ищет варианты наращивания объемов производства на фоне затянувшегося падения продаж на собственном рынке, и Россия в этом плане может быть интересна. Однако другой источник, также пожелавший остаться неназванным, утверждает, что в Санкт-Петербурге могут наладить производство автомобилей марки, уже известной в России, однако большей конкретики не дал. В любом случае питерский завод должен начать работу уже в середине 2023 года.

Фото: Пресс-служба Nissan Venucia XING

«Автодом» в Подмосковье

C 2019 по 2022 год в подмосковном Есипово cобирали Mercedes Е-класса и две модели кроссоверов — GLE и GLS. Сборка была приостановлена из-за санкций, вызванных проведением СВО на Украине, а осенью прошлого года Mercedes объявил о полном уходе с российского рынка и закрытии представительства.

Предприятие в Есипово решил выкупить российский дилерский холдинг «Автодом». Уже официально заявлено, что в 2023 году на сборочной площадке планируется возобновить выпуск новых автомобилей. Конкретики и в этом случае пока немного: по официальной версии, озвученной пресс-службой «Автодома», предприятие переналадят под выпуск автомобилей премиум-класса пока не названного стороннего партнера, не имеющего отношения к Mercedes.

«Автотор» в Калининграде

Это предприятие стояло у истоков производства иномарок в России: первые автомобили калининградской сборки появились еще в 1997 году. В разные годы из ворот бывшего советского судостроительного завода «Янтарь» сходили Kia, Hyundai, BMW, Chevrolet, Cadillac, Chery и другие марки. Но весной 2022 года западные партнеры ожидаемо приостановили поставку машинокомплектов. Осенью 2022 года производство корейских автомобилей было возобновлено, но ровно до тех пор, пока не закончились машинокомплекты, предоплаченные «Автотором» еще до начала СВО.

Однако калининградский менеджмент проявил завидную стойкость и объявил, что уже начата работа над собственным автомобилем на электротяге. Ближе к концу 2022 года стало известно, что вместо Kia, Hyundai и BMW на бывшем «Янтаре» будут собирать несколько китайских моделей. Теперь раскрыта некоторая конкретика.

В производственной гамме «Автотора» появится компактный седан пока неизвестного в России бренда Kaiyi под трудночитаемым названием Xuandu. Вопрос, как модель будет официально именоваться у нас, пока открыт. Не исключено, что придумают что-то более легкочитаемое.

Фото: Пресс-служба Kaiyi Kaiyi Xuandu от Chery

Бренд Kaiyi принадлежит Chery и компании Wuliangye Group. Седан, выбранный для локализации в Калининграде, базируется на модели Chery Arrizo. Габариты автомобиля составляют 4666×1825×1483 мм, колесная база — 2700 мм. В КНР модель оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 156 л. с., (этот же агрегат известен в России по кроссоверам Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro). В КНР седан предлагается с механической коробкой передач или с бесступенчатым вариатором. Интерьер Xuandu прекрасно оснащен: цифровая приборная панель, дисплей навигации диагональю 12,4 дюйма, камеры кругового обзора и шесть подушек безопасности. Возможно, что для нашего рынка будет подготовлена менее мощная, но более доступная версия с атмосферным двигателем и сокращенным списком опций.

Кроме седана, который должен выйти в тот же сегмент, в котором еще недавно доминировали Kia Rio и Hyundai Solaris, «Автотор» локализует кроссовер другого крупного китайского бренда — BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation). В Китае они известны как Х3 и X35. Как будут называться российские модификации и не возникнет ли вопросов от BMW, в гамме которого тоже есть X3, пока непонятно.

В КНР кроссоверы BAIC оснащаются моторами мощностью 116 или 150 л. с., с МКП или вариаторами. Привод, увы, возможен только передний. Как сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль», тестовая сборка кроссоверов BAIC уже началась. Полноценный выпуск может начаться максимум через четыре-пять месяцев, но, вероятнее всего, даже раньше.

Фото: Пресс-служба BAIC Group BAIC X3 (Beijing)

Sollers во Владивостоке

Группа «Соллерс» уже запустила производство коммерческой линейки под собственным брендом в Елабуге, на мощностях бывшего предприятия Ford. Легковое направление тоже планируется развивать: во втором квартале 2023 года может вновь заработать бывший завод Mazda во Владивостоке, простаивающий с мая прошлого года.

Пока, как водится, информации крайне мало, однако она исходит от совладелицы и заместителя гендиректора ПАО «Соллерс» Зои Каики: по ее словам, предприятие может начать производство кроссоверов взамен линейки Mazda, среднего ценового сегмента. Рассматриваются варианты замещения моделей CX5 и CX9.

Одним из претендентов на приморскую локализацию многие инсайдеры называют свежий кроссовер Omoda С5, якобы уже замеченный на стоянке у цехов «Соллерс». Официального подтверждения до сих пор не было, но ранее российское представительство Chery подтверждало, что рассматривает возможность организации сборки автомобилей в РФ.