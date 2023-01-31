Параллельная свежесть: любопытные автомобили из Южной Кореи Пока российские заводы корейских автобрендов стоят, ожил старый добрый «серый» импорт. NEWS.ru собрал самые интересные модели из Южной Кореи

Фото: hyundai.com

Южнокорейские автомобили в России занимали первые строчки в рейтингах продаж последние несколько лет. Прошлой весной ситуация резко осложнилась: логистика была нарушена, завод Hyundai в Санкт-Петербурге встал, «Автотор» в Калининграде тоже остался без машинокомплектов, и таким образом, почти вся модельная гамма Hyundai и Kia оказалась в дефиците. Но любовь российских водителей к корейским маркам буквально открыла некоторым продавцам второе дыхание: в Россию стали привозить модели, которые раньше к нам не поставлялись.

Популярность корейских автомобилей объясняется не только их положительными качествами. Никто не оспаривает надежность, яркий дизайн и разумную цену. На создание столь крепкого имиджа корейские бренды потратили много денег и сил, кроме того, Россия всегда рассматривалась ими как один из важнейших рынков. Завод Hyundai в Сестрорецке — тому подтверждение: кроме полноценного производства нескольких моделей Hyundai и Kia, в этом кластере организовали сборку двигателей и многих других важных компонентов.

Несчастье в этот раз точно помогло: пока заводы стоят, дилеры везут в Россию все, что может понравиться клиентам. Ассортимент больше не ограничен ничем: «корейцев» везут из Казахстана, где у Hyundai-Kia тоже есть промышленные партнеры, немало автомобилей приходит в дальневосточные порты напрямую из Южной Кореи, какую-то часть доставляют из Европы. NEWS.ru собрал несколько моделей, до недавних пор в России практически неизвестных, но способных заинтересовать разумной ценой и неплохими характеристиками.

Kia Ray

Один из самых необычных автомобилей в сегодняшней подборке хотя бы потому, что, по сути, представляет из себя хрестоматийный кей-кар, только официально доступный с левым рулем. В остальном каноны «кей-жанра» соблюдены: в крохотные габариты, сопоставимые с Kia Picanto (3595×1595×1700, колесная база 2520), запихнули максимально вместительный пятиместный кузов, использовали более вертикальную посадку, кроме того, по правому борту сделали сдвижную дверь, а по левому — обычную. Более того, справа убрали центральную стойку кузова.

Фото: kia.com Kia Ray

Выгодное отличие от истинных, японских кей-каров — корейцы не стеснены законодательством и вольны устанавливать в автомобиль любой двигатель, а не только «до 64 л.с.»: есть модификации с 78-сильным мотором, есть 106-сильная, а это для миниатюрного аппарата — более чем достаточно. Коробки передач — классические «автоматы». Привод, разумеется, только передний, и здесь законодатели мод из Японии, конечно, впереди — там, в праворульном краю, добрая половина кей-каров предлагается с полным приводом. Цены на микровэны, уже завезенные в Россию, начинаются от 1 млн рублей за экземпляры с минимальным пробегом и доходят до 2 млн за новые Ray без пробега.

Kia Stonic

Изначально этот городской кроссовер разработан для европейского рынка и к нам приехать не должен был, поскольку аналогичную нишу в России закрывал Rio X. Stonic был изначально разработан на более сложной платформе, он точно лучше Rio в плане пассивной безопасности, поскольку все автомобили, поставляемые в Евросоюз, должны пройти строжайшие испытания EuroNCAP. Но, поскольку в Европе бездорожье не так распространено, эту модель сделали исключительно переднеприводной.

Фото: kia.com Kia Stonic

Габариты 4140×1760×1505 мм, колесная база — 2580 мм (всего на 5 см больше, чем у Ray). Компоновка традиционная: пятидверный хетчбэк с контрастным обвесом во внедорожном стиле и клиренс чуть выше, чем у других — от 165 до 183 мм, в зависимости от комплектации. Для России подойдет. В Европе доступен как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями, все оснащены системами «мягкого гибрида» — ради попадания в экологические нормы Евро-6 и ради экономии. Диапазон мощностей — от 84 до 120 л.с. Коробки передач — либо традиционно популярная в Старом Свете «механика», либо 7-диапазонный «робот» DCT c двойным сцеплением.

Главная «фишка» — изобилие всяческих аксессуаров, с помощью которых можно сделать кроссовер ярче и неповторимее. Правда, в случае с автомобилями, уже купленными там ради перепродажи здесь, придется довериться вкусу поставщика. Увы, совсем новые экземпляры встречаются редко, но много автомобилей с небольшим пробегом, никогда не выкатывавшихся на российский асфальт. Хорошо оснащенный Stonic cо 120-сильным турбомотором и «роботом», с пробегом около 15 000 км можно подобрать примерно за полтора миллиона рублей.

Hyundai Kona и Bayon

Один из самых популярных кроссоверов в России — Hyundai Creta. Он же — один из самых дефицитных. Доходит до абсурдной ситуации: дилеры уже начали завозить «Креты» из всех соседних стран, спровоцировав еще больший дефицит. Цены на «Крету» круты: менее, чем за 2,5 млн приличную комплектацию не найти. Почему бы не присмотреться к другому кроссоверу Hyundai, практически неизвестному в России — модели Kona? Она максимально близка к уже описанному в этой подборке Kia Stonic и метит в аналогичную аудиторию, которая ищет яркий образ в компактном формате. Технически — все то же самое, что и у Stonic. Для особо «продвинутых» есть даже сугубо электрическая модификация. Цены — от 1,5 млн за средне укомплектованную машину с минимальным (часто даже формальным) пробегом, которая в любом случае будет переднеприводной. Дарим подсказку: буквально за несколько дней до наступления 2023 года европейское отделение Hyundai показало изображения новой генерации, а значит, что в ближайшее время на рынке «б/у» появится множество отличных вариантов. Опять же, новую «Кону» тоже можно заказать и уложиться в 2,5-3 млн рублей.

Фото: hyundai.com Hyundai Kona

А можно обратить внимание и на чуть более компактный, но не менее эффектный кросс-хэтч Bayon. Выглядит ярко, динамично, а шанс встретить второй такой же на стоянке у многоквартирного дома стремится к нулю. К тому же, Bayon встал на конвейер казахстанского предприятия «Астана-моторс», и теперь везти его в РФ чуть проще, а выбор машин без пробега — шире. В итоге хорошо оснащенная комплектация со 100-сильным бензиновым мотором и «автоматом» обойдется в 2–2,2 млн рублей, и там будет все необходимое, включая все подогревы — в Казахстане тоже иногда бывает холодно. Ходовая часть также адаптирована под плохие дороги — это общая беда всех постсоветских республик.

Фото: hyundai.com Hyundai Bayon

Kia Telluride

Любители южнокорейского полного привода и полного «формата» долго ждали, пока российский импортер объявит о старте продаж огромного (длина — ровно 5 метров) кроссовера Telluride. Не дождались: сегмент полноразмерных кроссоверов в России занял... рамный внедорожник Mohave. Официальная версия — из-за того, что у Telluride, изначально созданного для рынка США, не предусмотрено дизельной версии, а делать ее только для России нецелесообразно. Доводы неоднозначные: у аналогичного по габаритам и максимально близкого в техническом плане Hyundai Palisade дизель есть. Правда, и география поставок у Palisade не ограничена одной лишь Америкой.

Фото: kia.com Kia Telluride

Тем не менее десятки профильных контор готовы привезти самый большой полноприводный Kia в Россию, попутно оформив все необходимые документы. Правда, цена будет далека от гуманной тоже, во многом из-за единственно возможного бензинового V6 объемом 3,8 литра и мощностью 295 сил: автомобили в наличии, уже завезенные и растаможенные, «уходят» за 6-7 млн рублей. Можно сэкономить, оформив заказ с предоплатой, но это, как и в случае с любой другой дорогой покупкой, опасно: мошенников среди «автодилеров» тоже немало, а риск нарваться на фирму-однодневку велик. Аналогично оснащенный Palisade, кстати, дешевле не найти.

SsangYong Torres

Бренд переживает не лучшие времена: некогда популярные в России кроссоверы не пользуются спросом ни на родине, ни в мире. Да и официальные поставки в РФ давно в прошлом. В 2023 году название SsangYong сменят на KG Mobility — такова предварительная информация от новых владельцев бренда, химического концерна KG Group.

Фото: SsangYong SsangYong Torres

В 2022 году SsangYong, несмотря на жесточайшие ограничения бюджета, представил абсолютно новый кроссовер Torres. Многие уже поспешили назвать его лучшим автомобилем, нарисованным компанией со времен основания в конце 80-х годов прошлого века. Внешне новичок и правда удался: в дизайне чувствуются мотивы и классических Jeep, и более дорогих Land Rover — например, запираемый бокс снаружи кузова, на второй стойке крыши, явно подсмотрели у Defender.

По габаритам Torres близок к Kia Sportage — 4700×1890×1720 мм, колесная база — 2680 мм. Дорожный просвет — 190 мм. Мотор — безальтернативный, но вполне современный турбированный, с системой «мягкого гибрида», мощностью 170 л.с. при 280 Нм крутящего момента. Оснащение — подключаемый полный привод и, что важно для многих россиян, классический, хорошо известный шестиступенчатый «автомат» Aisin.

Автомобиль редкий даже на родине, но в Россию уже успел приехать все теми же «параллельными» путями. Цены — около 3 млн рублей.