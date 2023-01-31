Три буквы из Ибиня: Kaiyi Kunlun заменит россиянам Santa Fe и Sorento «Автотор» делает ставку на китайский автопром, причем заходит в неизведанный сегмент не в парадную дверь, а через служебный вход.

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В Калининграде начинается выпуск автомобилей нового для России бренда Kaiyi. В пресс-релизах особо акцентируют внимание на правильном произношении бренда: «к-а-и». Иронично: вместо «Киа» теперь те же буквы, но в другом порядке и с несколько иной сутью.

В самом Китае бренд считается новым: так теперь называется компания Cowin, образованная в 2014 году при непосредственном участии Chery, которой по-прежнему принадлежит 49% предприятия, и правительства города Ибинь провинции Сычуань. Кроме того, Chery монопольно поставляет технологии: все новинки Kaiyi базируются на уже известных и в России платформах. И тем более любопытно, что «Автотор» заключил соглашение непосредственно с руководством Kaiyi, а в российском представительстве Chery уже заявили, что не имеют отношения к новому совместному проекту. При этом в течение 2022 года не раз появлялись сообщения со ссылками на российский топ-менеджемент Chery, что китайский бренд рассматривает несколько вариантов локализации модельного ряда на наших заводах. Вариант с УАЗом был исключен из-за наложенных на ульяновский завод санкций, но Sollers все еще может быть интересен для Chery, поскольку имеет среди активов простаивающий бывший автозавод Mazda во Владивостоке. По cлухам, там могут наладить сборку кроссовера Omoda C5.

«Автотор» же начал резво: первая модель Kaiyi — седан Е5 — уже производится методом крупноузловой сборки. Руководство бывшего судостоительного завода «Янтарь» уже в начале «новой эры» заявило скорейшее расширение модельного ряда: до конца 2023 года собираются собрать от 70 до 100 тысяч автомобилей, в том числе сразу трех кроссоверов. И если X3 и X3 Pro уже опосредованно знакомы в России, поскольку являются перелицованными версиями Chery Tiggo 4, третий кроссовер, пока официально именуемый Kunlun — это вполне себе явление.

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С пылу, с жару

Автомобиль представлен в КНР совсем недавно — в октябре 2022 года, продажи начались только в первых числах года наступившего. Эта модель, как заявили сами китайцы на церемонии запуска производства в Ибине, открывает новую страницу в истории бренда: автомобиль был спроектирован на базе платформы Chery, и по габаритам близок к среднеразмерному Tiggo 8, но, все же, имеет много эксклюзивных конструктивных особенностей. Во-первых, колесная база увеличена с 2710 до 2820 мм. Для ясности отметим: Hyundai Santa Fe, который собирали там же, на «Автоторе», вплоть до октября 2022 года, чуть длиннее (4770 против 4738 мм), но колесная база у Kunlun больше — 2820 против 2765 мм.

Во-вторых, уже на начальном этапе в платформу внесены изменения под будущие модификации с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Официально заявлено, что Kunlun получит и полноприводные модификации, что пока для китайского автопрома, скорее, нетипично.

Экстерьер Kaiyi Kunlun разработан под руководством дизайнера Луи Вермерша, много лет трудившегося в известной студии Pininfarina. В Kaiyi бельгийцу дали простор для творчества: Kunlun получился действительно эффектным. У автомобиля нет ни единого кузовного элемента, взаимозаменяемого с моделями Chery, но есть крайне «зрелищный» передок и даже модные в последние годы убирающиеся ручки дверей и 20-дюймовые колесные диски.

Нарочитые отличия от «Чери» есть и в интерьере: вместо уже типичного двойного экрана, объединяющего виртуальную приборную панель и монитор мультимедийной системы, в Kunlun решили поставить раздельные и разноформатные дисплеи, а в качестве операционной системы использовать программное обеспечение и процессоры Huawei, причем уже на старте в качестве опций будут предложены продвинуты комплекты автономного вождения, причем аппаратная база спроектирована таким образом, что уровни автономности планируют постоянно повышать.

Фото: coolray.club

Ближе к делу

У себя на родине кроссовер доступен с двумя или тремя рядами сидений. Какую конфигурацию освоят на «Автоторе», пока неизвестно — нередко для внешних рынков китайцы что-то меняют в конструкции. Но в любом случае оснащение уже в базе будет достойное: индукционная зарядка, совместимость с Android Auto и Apple Carplay, круговой обзор — в лучших традициях «новых китайцев».

В КНР Kaiyi Kunlun пока доступен с турбомоторами 1,6 (197 л.с.) или 2,0 (254 л.с.), оба в КНР предложены с семиступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом. Вероятнее всего, в России локализуют именно такие. Не исключено, что для нашего рынка подготовят и эксклюзивную комплектацию: конструктивно близкий Chery Tiggo 8 продается в России со 147-сильным 1,5-литровым мотором, а значит, этот агрегат хорошо знаком отечественным сервисменам. К тому же, он дешевле.

Фото: s2.mojalbum.com

В скором времени на китайском рынке будут предложены подзаряжаемые гибриды с передним или полным приводом. Появление таких модификаций в Росси маловероятно: российские покупатели пока не особо жаловали сложные и дорогие модели с электротягой.

В любом случае активность «Автотора» похвальна: всего за несколько месяцев калининградцам удалось переориентировать завод, найти перспективного партнера с современным и разнообразным модельным рядом и, что наиболее важно, сохранить и даже увеличить штат. Хорошие новости из янтарного края еще непременно воспоследуют: скоро будет налажена сборка кроссоверов BAIC и, по предварительной информации, пока засекреченных моделей Dongfeng.