Завод по сборке BMW в Калининграде дал сотрудникам по 10 соток на огороды

Фото avtotor.ru

Автозавод «Автотор» в Калининграде, где собирали BMW, Kia и Hyundai, выделил сотрудникам по 10 соток земли под огороды. Решение продиктовано «непростым экономическим положением», сообщается на сайте предприятия.

Акционерами и руководством «Автотор» было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков — по 1000 кв. м (10 соток), — говорится в сообщении.

Для этих целей отведены два массива общеё площадью 300 га в районе посёлков Холмогоровка и Люблино под областным центром. Земельные участки находятся в собственности завода. В Холмогоровке уже распределены по жеребьёвке 168 участков. Таким же образом, во второй половине мая будут распределены участки в Люблино.

Список работников, желающих получить участки, был сформирован заранее. Земля уже подготовлена к посевным работам. Для посадки руководство «Автотора» будет продавать работникам высококачественный семенной картофель отечественного производства.

«Автотор» уже сообщал, что в мае большинство его сотрудников уйдёт на три недели в неоплачиваемый отпуск. Немецкий концерн BMW объявил в начале марта об остановке сборки и поставки машин на российском рынке. Всего на заводе работают 3,5 тысячи человек.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что сборку автомобилей в России продолжают южнокорейские компании Hyundai и Kia, а также китайский Haval, имеющие запасы комплектующих. По его словам, в ведомстве рассчитывают на то, что остальные предприятия, выпускающие машины в РФ, примут решение о продолжении работы до конца мая.