В Минпромторге назвали компании, продолжающие сборку машин в России Глава Минпромторга: компании Hyundai, Kia и Haval продолжают производить автомобили в РФ

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Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что сборку автомобилей в России продолжают южнокорейские компании Hyundai и Kia, а также китайский Haval, имеющие запасы комплектующих. По его словам, которые приводит ТАСС, в ведомстве рассчитывают на то, что остальные предприятия, выпускающие машины в РФ, примут решение о продолжении работы до конца мая.

Haval [продолжает производство в РФ]. Стоки есть у Hyundai, Kia, на «Автоторе» производство сохраняется. <...> Плюс Hyundai в Санкт-Петербурге какой-то объём нарабатывает, — сказал Мантуров.

Ранее глава Минпромторга заявил, что сотрудники ушедших из России иностранных компаний не останутся без работы, так как власти разработали план возможной замены этих концернов другими игроками. По его словам, самим компаниям также стоит поторопиться с принятием решений о продолжении их работы в России: Минпромторг готов дать компаниям несколько месяцев на решение логистических проблем, но в случае несогласия компаний с действиями России готов в том числе к вводу внешнего управления. По его словам, министерство готово предложить варианты по продолжению работы иностранного бизнеса в РФ или выхода из него, однако не намерен ждать принятия решения неопределённо долгое время.