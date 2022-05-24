Дружественный автопром: китайские двойники российских бестселлеров Корейские бренды могут возобновить импорт новых автомобилей в РФ. Как обернуть эту ситуацию на пользу российскому автопрому?

Kia KX3 / Фото kia.com

В апреле — мае сразу в нескольких документах в базе Росстандарта, а именно в одобрениях типа транспортного средства (ОТТС) популярных в России корейских автомобилей появились новые данные. Среди заводов-изготовителей Kia Seltos и Sorento, Hyundai Santa Fe и даже спортседана Genesis G70 теперь значатся корейские автозаводы, производящие машины в основном для внутреннего рынка. Это может означать, что вышеупомянутые модели, ранее сходившие с калининградского конвейера, будут поставлять в РФ напрямую из Южной Кореи. Фактически корейцы признают, что проще привезти готовые автомобили, нежели решить проблемы с поставками комплектующих на российское предприятие — в этом случае на «Автотор».

Невозможность снабжать заводы в России называют основной причиной остановки большинства автозаводов иностранных брендов. Логистика затруднена, стоимость и сроки доставки многократно выросли. Питерский завод Hyundai-Kia стоит. Nissan тоже исключил российский завод под Санкт-Петербургом из своей глобальной отчетности из-за проблем с поставками. Правда, в случае с японским брендом многие СМИ поторопились и не совсем верно трактовали это событие: исключение из отчетности до начала следующего финансового года не равносильно полному закрытию производства. Фактически Nissan декларирует, что не может предсказать возобновление поставок запчастей, но если оно восстановится, японцам ничто не помешает вновь запустить производство и добавить собранные в России автомобили к итогам года.

Любопытно, что российское представительство Kia буквально за несколько дней до начала спецоперации на Украине успело объявить о старте производства на «Автоторе» нового поколения кроссовера Kia Sportage. Однако до сих пор эти машины даже до дилеров не доехали: по слухам, было собрано порядка двадцати экземпляров и на этом российская карьера новейшего Sportage встала на паузу. В списке моделей с обновленными документами (ОТТС) Sportage не фигурирует.

Kia Sportage 2022 Пресс-служба Kia

Импорт из Кореи — лишь один из вариантов решения проблем с логистикой. Источником автокомпонентов для корейских и других заводов в России вполне может стать Китай. Действительно, продукция из КНР представлена на российском рынке давно и широко, торговля между Россией и Китаем не сбавляет оборотов на фоне западных санкций. Более того, многие автомобили, локализованные у нас, уже комплектуются оригинальными деталями из Китая: те же Hyundai Solaris и Kia Rio на конвейере собирают в значительной степени из компонентов с клеймом Made in China.

Корейцы

Двойники столь любимых россиянами корейских бюджетных седанов и кроссоверов присутствуют на внутреннем китайском рынке и тоже неплохо себя чувствуют, то есть держатся в топах продаж.

Hyundai Solaris в КНР известен как Verna. Собирают его на совместном предприятии. Verna несколько отличается оформлением передка — он больше похож на актуальную модель Elantra, которая в китайском портфолио Hyundai тоже присутствует. Есть и свой вариант кроссовера Creta — там ее именуют ix25. Причем их вариант компактного SUV даже интереснее российского: в интерьере используется большой вертикальный дисплей в центре передней панели, да и приборный сектор оформлен более изобретательно.

Hyundai Verna hyundai.com

Kia Rio известен в КНР как К2. Пятидверная версия X там именуется KX Cross. Эти автомобили во многом идентичны российским «альтер эго». То же справедливо и в отношении Seltos, который в Россию почему-то хотят поставлять из самой Южной Кореи. Если наладить логистику с КНР, что абсолютно реально даже в актуальной внешнеполитической ситуации, себестоимость китайского автомобиля будет ниже аналогичного корейского.

С запада на восток

Ходят слухи, что Volkswagen в последних числах мая официально объявит об уходе из России. Детали этого решения пока неизвестны, однако, по тем же слухам, судьба сборки Skoda Kodiaq, Karoq, Octavia и Volkswagen Taos на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде уже решена, а собственное производство в Калуге имеет шанс продолжить существование.

Не исключено, что в России официально останется Skoda: не так давно именно чешское подразделение концерна VW было назначено ответственным за формирование модельного ряда в ЕАЭС. Итоги этого шефства мы как покупатели уже увидели: актуальное поколение российского VW Polo представляет из себя переоформленный хетчбэк Rapid, а последняя (надеемся, пока) новинка Volkswagen в России кроссовер Taos получился тем же путем: по конструкции, моторам и силовой структуре кузова Taos полностью идентичен Skoda Karoq. Так что наладить отверточную сборку как минимум кроссоверов Karoq, Kodiaq и легковой Octavia в теории возможно.

Skoda Rapid из КНР skoda.com

С бестселлерами-близнецами Skoda Rapid и VW Polo ситуация несколько сложнее: эти модели действительно были созданы специально для российского рынка: у нас они получили кузов лифтбэк с большой пятой дверью. В модельной гамме китайского подразделения Skoda есть аналог Rapid, который даже внешне очень похож на «наш», однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что это — не что иное, как седан, известный в РФ как VW Polo первого поколения, только с переоформленными передком, задней частью и интерьером. Куда больше на российский дуэт похожа модель отдельного бренда Jetta — седан VA3. Однако же все упомянутые здесь машины базируются на платформе PQ25, так что в теории организовать сборку любой из них на конвейере в Калуге из китайских компонентов абсолютно возможно.

Есть, кстати, и третий сценарий, который пока тоже официального подтверждения не получил: на фоне политически мотивированного ухода VW из России есть вероятность, что на наш рынок выйдет как раз упомянутый чуть ранее суббренд Jetta — в КНР он позиционируется относительно VW и Skoda как упрощенный и более демократичный. Под маркой Jetta в Китае продают и малолитражки, и кроссоверы — например, модель

Volkswagen Jetta VS5 volkswagen.com

VS5 — это хорошо знакомый в России Karoq/Taos, причем он выпускается в КНР исключительно с передним приводом. Более крупный VS7 — та же машина, но с удлиненной колесной базой и увеличенным задним свесом. У обеих версий машины задняя подвеска — многорычажная, то есть заимствованная у полноприводной модификации кроссоверов-аналогов на платформе MQB.

То есть при желании собирать множество современных автомобилей иностранных брендов на оборудовании, уже имеющемся в РФ, из китайских машинокомплектов выглядит вполне логичным решением острого дефицита новых машин. Более того, за счет КНР можно даже расширять модельную гамму. Китайский авторынок успешно и быстро движется навстречу светлому электрическому будущему: по продажам электромобилей они уже опережают и Европу, и США. Все уважающие себя бренды предлагают на местом рынке и полностью электрические модели, и всевозможные гибриды. В этом плане наш коммунистический сосед ушел от России далеко вперед. Впрочем, и этот расклад может обернуться на руку нашим заводам, поскольку позволит загрузить производства компонентов для традиционных ДВС на фоне гипотетического снижения спроса и перехода на электротягу. Хочется надеяться, что ответственные менеджеры «на местах» уже работают в этом направлении.